Los albos están siguiendo muy de cerca a una de la figuras del Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Colo Colo ya está pensando en lo que será la temporada 2027. Si todo sale bien, el equipo de Fernando Ortiz dirá presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, razón por la cual debe reforzarse de gran manera para hacer una buena presentación.

En ese sentido, en el Cacique ya tiene apuntando un nombre que no solo vendría siendo un fichaje para la próxima temporada, sino que también para varios años más si consideramos su juventud.

Y es que los albos están siguiendo los pasos de una de las buenas figuras del Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y que hace unas semanas enfrentó al Real Madrid en España por la Intercontinental.

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La figura de Santiago Wanderers que Colo Colo quiere fichar

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en el Popular están mirando a Cristóbal Ponce, futbolista de 19 años, titular en Santiago Wanderers y que dijo presente en las campañas coperas del equipo juvenil de los caturros.

“La información que tengo es que a este jugador hace un buen rato lo vienen siguiendo. Un seguimiento constante, quedaron maravillados en el Monumental en la práctica de fútbol donde Wanderers jugó un amistoso de entrenamiento con Colo Colo previo a su viaje a España”, detalló el periodista Cristián Alvarado.

Cristóbal Ponce no solo brilló en la Sub 20 de Wanderers, sino que también hace rato que es un titular en el primer equipo. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Photosport.

Sobre las opciones de que se concrete un traspaso, el comunicador agregó que “no digo que vaya a llegar y que vaya a ser refuerzo, pero hace rato que viene tomando mucha fuerza Cristóbal Ponce como jugador. Hay buena relación con Santiago Wanderers por parte de la gente de Colo Colo”,

En esta temporada 2026 el volante ha jugado un total de 25 partidos en el primer equipo de Wanderers, siendo 21 por la Primera B y cuatro en la Copa Chile. Suma cinco goles y cuatro asistencias en 1840 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos jugarán ante Coquimbo Unido este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis