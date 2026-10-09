Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, visita a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, con la obligación de sumar para sus aspiraciones internacionales.
La U busca dejar atrás su derrota con Antofagasta y enfocarse para sumar tres puntos para mantener la lucha con Universidad Católica por el Chile 2, puesto que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.
En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.60. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 16.000. El empate tiene un factor de 4.39 y la victoria de Ñublense 6.11.
La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.
U. de Chile vs. Ñublense: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Ñublense juegan este lunes 12 de octubre, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 24 de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Programación Fecha 24 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Universidad de Chile enfrentará a Ñublense este lunes 12 de octubre a las 17:00.
- El partido por fecha 24 se disputará en el Estadio Codelco El Teniente
- TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.