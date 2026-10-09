Los Azules enfrentan a los Diablos Rojos por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, visita a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, con la obligación de sumar para sus aspiraciones internacionales.

La U busca dejar atrás su derrota con Antofagasta y enfocarse para sumar tres puntos para mantener la lucha con Universidad Católica por el Chile 2, puesto que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.60. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 16.000. El empate tiene un factor de 4.39 y la victoria de Ñublense 6.11.

La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.

U. de Chile vs. Ñublense: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Ñublense juegan este lunes 12 de octubre, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también Programación Fecha 24 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…