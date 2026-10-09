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Liga de Primera

U. de Chile vs. Ñublense: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los Azules enfrentan a los Diablos Rojos por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Universidad de Chile enfrentará a Ñublense por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
© Photosport.Universidad de Chile enfrentará a Ñublense por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, visita a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, con la obligación de sumar para sus aspiraciones internacionales.

La U busca dejar atrás su derrota con Antofagasta y enfocarse para sumar tres puntos para mantener la lucha con Universidad Católica por el Chile 2, puesto que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.

En JugaBet el triunfo de la U está pagando 1.60. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 16.000. El empate tiene un factor de 4.39 y la victoria de Ñublense 6.11.

La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.

La U cayó por 2-0 con Antofagasta en Copa Chile.

U. de Chile vs. Ñublense: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Ñublense juegan este lunes 12 de octubre, desde las 17:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…

  • Universidad de Chile enfrentará a Ñublense este lunes 12 de octubre a las 17:00.
  • El partido por fecha 24 se disputará en el Estadio Codelco El Teniente
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el encuentro entre ambos clubes.
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