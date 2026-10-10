Pronósticos Everton vs Deportes La Serena: los Ruleteros buscan otro triunfo en su casa

Pronósticos: Everton vs Deportes La Serena
Everton y Deportes La Serena se medirán este domingo 11 de octubre, a las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.
Los Ruleteros quedaron eliminados de la Copa Chile en los octavos de final ante Universidad de Chile, pero ganaron tres de sus últimos cuatro partidos en el campeonato y marchan cuartos con 36 puntos. Los Papayeros, por su parte, están décimos con 30 unidades y aún tienen serias posibilidades de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.
En la previa de este partido, nuestro analista te trae los tres mejores pronósticos para Everton vs Deportes La Serena, para que contemples antes de apostar.
Everton y La Serena comparten una tendencia de goles en sus últimos partidos
En tres de las últimas cinco localías de Everton en el Campeonato Nacional, se cumplieron los mercados de “ambos equipos anotan” y “más de 2.5 goles”.
En siete de los anteriores 12 compromisos de Deportes La Serena en el torneo, también marcaron los dos conjuntos y hubo al menos tres tantos.
Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.03 en 1xbet
El Papayero tiene buenos números ofensivos fuera de su casa
En cinco de sus anteriores seis partidos fuera de su casa, el elenco papayero anotó un gol o más en la segunda mitad. De hecho, es el sexto mejor equipo en los segundos tiempos disputados como visitante en la liga.
Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.94 en 1xbet
Alan Medina llega encendido al choque con La Serena
Alan Medina marcó ocho goles en sus últimos siete partidos en la Liga de Primera. En su aparición más reciente en el certamen, convirtió un doblete para el triunfo por 3-1 ante Ñublense. Tiene 11 tantos y tres asistencias en lo que va de la competencia.
Anotará un gol: Alan Medina – 2.62 en 1xbet
Cuotas: Everton vs Deportes La Serena
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Historial de Everton vs Deportes La Serena: últimos partidos
- Deportes La Serena 1-0 Everton (Campeonato Nacional 2026)
- Everton 3-1 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes La Serena 2-1 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Everton 4-0 Deportes La Serena (Campeonato Nacional 2022)
- Deportes La Serena 1-3 Everton (Campeonato Nacional 2022)