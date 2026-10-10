Pronósticos Everton vs Deportes La Serena: los Ruleteros buscan otro triunfo en su casa

RedGol te entrega los mejores pronósticos para apostar en Everton vs Deportes La Serena, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 En tres de las últimas cinco localías de Everton se cumplieron ambos mercados. Además, siete de los últimos 12 encuentros de Deportes La Serena registraron ambas tendencias. 1xBet 2.03 Pronóstico Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 Deportes La Serena anotó en las segundas partes de cinco de sus últimas seis visitas. Además, ocupa el sexto puesto de la liga en goles durante esos períodos como visitante. 1xBet 1.94 Pronóstico Anotará un gol: Alan Medina Alan Medina convirtió ocho goles en sus últimos siete partidos de liga y viene de marcar un doblete ante Ñublense. En el torneo acumula 11 tantos y tres asistencias. 1xBet 2.62 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Everton y Deportes La Serena se medirán este domingo 11 de octubre, a las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Los Ruleteros quedaron eliminados de la Copa Chile en los octavos de final ante Universidad de Chile, pero ganaron tres de sus últimos cuatro partidos en el campeonato y marchan cuartos con 36 puntos. Los Papayeros, por su parte, están décimos con 30 unidades y aún tienen serias posibilidades de pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.

En la previa de este partido, nuestro analista te trae los tres mejores pronósticos para Everton vs Deportes La Serena, para que contemples antes de apostar.

Everton y La Serena comparten una tendencia de goles en sus últimos partidos

En tres de las últimas cinco localías de Everton en el Campeonato Nacional, se cumplieron los mercados de “ambos equipos anotan” y “más de 2.5 goles”.

En siete de los anteriores 12 compromisos de Deportes La Serena en el torneo, también marcaron los dos conjuntos y hubo al menos tres tantos.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 2.03 en 1xbet

El Papayero tiene buenos números ofensivos fuera de su casa

En cinco de sus anteriores seis partidos fuera de su casa, el elenco papayero anotó un gol o más en la segunda mitad. De hecho, es el sexto mejor equipo en los segundos tiempos disputados como visitante en la liga.

Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 – 1.94 en 1xbet

Alan Medina llega encendido al choque con La Serena

Alan Medina marcó ocho goles en sus últimos siete partidos en la Liga de Primera. En su aparición más reciente en el certamen, convirtió un doblete para el triunfo por 3-1 ante Ñublense. Tiene 11 tantos y tres asistencias en lo que va de la competencia.

Anotará un gol: Alan Medina – 2.62 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Deportes La Serena Cuotas ofrecidas por 1xBet Everton 1.70 1xBet Empate 3.70 1xBet Deportes La Serena 4.16 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si ya identificaste tu pronóstico, pero todavía no sabes cómo realizar la jugada en la plataforma, puedes visitar el artículo sobre cómo apostar en 1xbet, que cuenta con los pasos para utilizar el operador y conocer sus principales opciones de apuestas deportivas.

Historial de Everton vs Deportes La Serena: últimos partidos