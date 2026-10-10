En el último suspiro, un tanto que tuvo que ser revisado por el VAR le dio vida a los mineros, que mantienen la ventaja sobre el Campanil. Ardiente final en El Salvador.

Cobresal y la U de Concepción llegaban con la obligación de sumar y dejar al otro en posición directa de descenso. En un duelo que tuvo emoción hasta el final, los mineros rescataron un 1-1 en los descuentos.

El partido fue reñido de principio a fin y la expulsión de Rodrigo Sandoval en el segundo tiempo fue clave para que el Campanil arremetiera para celebrar en la Liga de Primera. En los 88′, Luis Rojas desniveló y desató la locura en la visita.

Sin embargo, Cobresal demostró que está “insoportablemente vivo” y en milimétrica jugada definida por el VAR, selló la igualdad en el último suspiro. Guillermo Pacheco anotó el empate definitivo, en los 95′.

Tabla Liga de Primera

Cobresal se mantiene fuera de la zona de descenso, tras el 1-1 ante U de Concepción, en El Cobre de El Salvador. Quien mira de reojo la igualdad es Unión La Calera, que de ganar esta fecha queda a tres del Campanil.

Felipe Villagrán, volante de Cobresal, dijo que la igualdad “es premio a la insistencia en el partido, los equipos se nos cierran. Nos costó encontrar los espacios, pero no paramos de luchar”.

“Es un punto más que positivo. En casa queríamos el triunfo, pero esto es por la gente, el club se merece estar en Primera y vamos a dar la pelea hasta el final. “, destacó el mediocampista albinaranja, quien fue figura del partido.

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En la próxima fecha, el elenco de Gustavo Huerta visitará a O’Higgins, otro que pelea en la parte baja de la tabla. Por su parte, U de Concepción recibirá a Deportes Limache.