Son varios los formados en casa que deben regresar al Monumental luego de finalizar sus respectivos préstamos.

Colo Colo vivirá una ajetreado mercado de fichajes tras consagrase campeón en la Liga de Primera 2026. El Cacique quiere revalidar su título local con un bicampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2027, por lo cual debe elegir sabiamente sus refuerzos.

Aunque ojo, la oportunidad de potenciar el equipo de Fernando Ortiz no está solamente en el mercado, ya que también los albos pueden aprovechar el buen contingente de jugadores que debe volver al club tras estar a préstamo.

Son en total 17 jugadores, de los cuales 12 son canteranos, tal y como a principio de año lo fueron Jeyson Rojas y Diego Ulloa, dos formados en casa que volvieron de sus cesiones para ser refuerzos en esta temporada que nos deja.

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Los 12 canteranos de Colo Colo que quieren seguir los pases de Rojas y Ulloa

En este listado destacan prometedores figuras que jugaron en este 2026 en Primera B o Segunda División como Manley Clerveaux, Dylan Portilla, Pedro Navarro, Felipe Yáñez o Nicolás Suárez.

No obstante, también hay futbolistas que lograron destacar en la Primera División como Lucas Soto, Ethan Espinoza, Daniel Gutiérrez o Bruno Gutiérrez, quienes en el pasado también alternaron en el primer equipo del Cacique.

Lucas Soto volverá a Colo Colo tras un 2026 donde pudo ser titular en Everton. | Foto: Photosport.

Finalmente será decisión del cuerpo técnico y gerencia deportiva quienes de este grupo se quedará a luchar por un puesto en el Cacique o vuelve a salir a préstamo para seguir ganando experiencia. Hay quienes deben darse la vuelta larga antes de consagrarse en el Monumental, dos titulares del Colo Colo campeón como Rojas y Ulloa son muestra de ello.

Manley Clerveaux – Provincial Osorno (contrato hasta diciembre de 2028)

Dylan Portilla – Santiago Wanderers (contrato hasta diciembre de 2027)

Julio Fierro – Unión Española (contrato hasta diciembre de 2026)

Pedro Navarro – Santiago Wanderers (contrato hasta diciembre de 2026)

Lucas Soto – Everton (contrato hasta diciembre de 2026)

Ethan Espinoza – Deportes Concepción (contrato hasta diciembre de 2026)

Daniel Gutiérrez – Unión La Calera (contrato hasta diciembre de 2026)

Bruno Gutiérrez – Deportes La Serena (contrato hasta diciembre de 2026)

Felipe Yáñez – Magallanes (contrato hasta diciembre de 2026)

Nicolás Suárez – Deportes Copiapó (contrato hasta diciembre de 2026)

Javier Rojas – Deportes Concepción (contrato hasta diciembre de 2026)

Milovan Velásquez – Deportes La Serena (contrato hasta diciembre de 2026)

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En síntesis