El delantero de 27 años, a préstamo en esta temporada en el cuadro pirata, tiene contrato vigente con los albos por todo el próximo año. Sin embargo, en el Monumental podrían hacer un negocio redondo con él.

Colo Colo debe tomar decisiones importantes pensando en el 2027. Una de ellas tiene que ver con Cristián Zavala, quien junto a otros 16 jugadores debe volver al Estadio Monumental a fin de año al tener todavía contrato vigente con los albos.

El atacante de 27 años tiene vínculo con el Cacique por toda la próxima temporada, razón por la cual perfectamente podría ser un refuerzo para Fernando Ortizz tras su muy buen 2026 con Coquimbo Unido.

En esta temporada Zavala ha disputado un total de 37 partidos con los piratas, en los que ha convertido cuatro goles y entregado seis asistencias en 2479 minutos. Por si fuera poco logró ser figura en la obtención de la Copa de la Liga, rompiéndola toda en la final ante O’Higgins.

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El dinero que Colo Colo espera recibir por Zavala

Pese a este buen presente, en el Cacique no están del todo convencidos en un retorno del delantero. Y es que hablamos de lo que sería una tercera etapa en el club sin muy buenos resultados en el pasado.

Zavala dejó Colo Colo para partir a Coquimbo Unido al no tener espacio en este 2026. | Foto: Photosport.

Por lo mismo, no se ve con malos ojos poder hacer un buen negocio con uno de sus jugadores. Sin ir más lejos, en la última renovación de contrato que firmó Zavala se fijó una clausula de salida de 600 mil dólares. Hablamos deuna importante cifra que podría aumentar las arcas en el Monumental.

Ahora resta ver si Coquimbo Unido u otro elenco es capaz de pagar esa cifra al Cacique, que debe elegir sabiamente lo que hará con un jugador que es bastante resistido por la parcialidad alba y que ya dio muestras que en el club no ha podido brillar del todo.

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En síntesis