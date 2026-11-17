El centrodelantero del Cacique aclaró sus dichos en torno a un retorno a la Gloria cordobesa, club donde se formó como profesional.

Con todo Colo Colo en pleno festejo por el título que significó la estrella 35, Javier Correa dejó una declaración preocupante para los albos y que generó mucha ilusión en Instituto de Córdoba, el club que lo vio nacer como futbolista profesional.

El atacante de 34 años aseguró su deseo de tener una revancha en la Gloria, donde pudo mostrar muy poco de su talento. “Todos los días tengo ganas. Todos los días bajo y veo la camiseta. ¿Y no voy a tener ganas de volver?“, apuntó el ‘9’ en el medio Cadena 3 Deportes.

Pues bien, Correa sabe perfectamente que esos dichos generaron repercusión en Chile. Sobre todo después de que el periodista Cristian Caamaño disparara las dudas en torno a la continuidad del exjugador de Estudiantes de La Plata. Pero el mismo Nine disipó esa interrogante.

Javier Correa celebra la estrella 35 de Colo Colo tras vencer a Ñublense en Chillán. (Andrés Piña/Photosport).

Lo hizo en una visita a KraneoTV, donde fue entrevistado por dos referentes albos: Manuel Neira y Gonzalo Fierro. “El otro día salió lo de Instituto y eso. Para que se queden tranquilos“, apuntó Correa sobre ese coqueteo que tuvo con el equipo argentino, que jugará la Copa Sudamericana el año entrante.

“Dije que todos los días me quiero ir. No, todos los días no me quiero ir, todos los días estoy pensando en mi vuelta porque salí de ahí con 16 años“, aclaró el atacante, quien en julio de 2012 salió de Instituto para pasar a Ferro Carril Oeste, donde empezó su carrera profesional.

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Javier Correa aclara sus dichos sobre Instituto y traslada calma a Colo Colo

Javier Correa siente que alguna vez volverá a jugar por Instituto de Córdoba, pero ya piensa en el 2027 como centrodelantero de Colo Colo. Aunque tiene una poderosa razón para querer retornar. “No pude jugar lo que estoy jugando hoy”, expresó.

“Me gustaría ver a mi papá en la tribuna, mi hermano, a mi abuelo en la tribuna. Son deseos que tiene uno, no es porque la esté pasando mal acá“, manifestó Correa, quien suma 41 goles en 77 partidos disputados por el Cacique, el club donde más encuentros ha jugado en su carrera.

Javier Correa celebra uno de los cuatro goles que le anotó a U de Concepción. (Andres Pina/Photosport).

Prosiguió. “Y a los hinchas que dicen por ahí que me quiero ir, es un deseo personal“, cerró el ‘9’, quien está convencido de que algún día regresará a la Gloria cordobesa, que ha tenido un espectacular 2026 y jugará contra Huracán en los octavos de final del Torneo Clausura en Argentina. Pero lo primero es terminar esta campaña: y Correa sólo piensa en Universidad Católica.

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Revisa la entrevista de Javier Correa en Kraneo TV