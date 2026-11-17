Tras revelar que jugó los últimos encuentros con los meniscos rotos, desde el club optaron por intervenirlo a fin que vuelva a las canchas en 2027.

Es definitivo. Se termina la temporada 2026 para el delantero argentino Javier Correa. Luego de revelar que jugó sus últimos encuentros “con los meniscos rotos“, al máximo goleador de Colo Colo en la campaña lo van a operar de su rodilla.

Según confirmó Cristián Alvarado de Radio ADN, “en los próximos días el atacante será intervenido“, con lo que se perderá los tres duelos que restan de Liga de Primera y lo que resta de Copa Chile, con las semifinales ante O’Higgins más una eventual final.

Fue este lunes que Correa conversó con el podcast Campeones Eternos donde reveló que “jugué contra Coquimbo, Palestino, U. de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos“, aunque reconoció que el sacrificio valió la pena por ser campeón.

“No me importaba si me dolía o no. Apretar los dientes y vamos. Ganamos y listo. Me ponía hielo y al otro día arrancábamos de nuevo. Son cosas que la gente no sabe y uno por ahí se guarda mucho pero ya la ganamos, ya está”, apuntó el goleador de Colo Colo.

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Así fue la temporada 2026 de Javier Correa

La tercera campaña del cordobés con la camiseta alba se convirtió en la mejor de sus 17 años de carrera, y obviamente la más importante de su paso por la institución. No sólo dentro del campo de juego, pues sus acciones trajeron consecuencias.

En 26 partidos entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, Javier Correa sumó un total de 1.599 minutos en la cancha donde sumó un total de 19 goles (18 en el torneo y 1 en copa) y seis asistencias. Además recibió seis tarjetas amarillas.

Sin embargo, el artillero recibió dos suspensiones de oficio. Una por sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa por Copa de la Liga, donde estuvo tres fechas afuera. Y otra por su gesto contra los hinchas de Universidad de Chile tras el último Superclásico, dos juegos más.

ver también Javier Correa y su sacrificio para ser campeón en Colo Colo: “Jugué con los meniscos rotos”

¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 28 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad Católica, este domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis