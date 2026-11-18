Luego de ser campeón con los Albos, el entrenador se sentó a negociar con Aníbal Mosa.

Una de las grandes teleseries que enfrentaba Colo Colo en este término de año era la continuidad de Fernando Ortiz. Pues bien, ya quedó todo definido en Macul.

Los Albos conquistaron el título nacional con una gran campaña. Pese a que no había grandes expectativas, el entrenador argentino logró darle funcionamiento y sacarle rendimiento a jugadores que al comienzo de temporada eran una incógnita. Hoy son figuras.

La renovación de Ortiz

Una y otra vez Aníbal Mosa repitió que verían las renovaciones cuando finalizara la disputa por el título. La primera prioridad era la del artífice del campeonato: Fernando Ortiz. El argentino incluso había comenzado a despertar interés en otros mercados, como el mexicano.

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Por esta razón, en Colo Colo no perdieron el tiempo y ya llegaron a un acuerdo con el entrenador. De acuerdo a la información de Thiago Álvarez, Ortiz seguirá en el Estadio Monumental y liderará al club en la próxima Copa Libertadores.

El nuevo contrato de Fernando Ortiz con los Albos sería por todo el 2027, el cual incluye una opción de renovación automática en caso de avanzar a octavos de final del torneo de clubes más importante de América y quedarse nuevamente con el título nacional.

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Fernando Ortiz de esta manera podrá planificar con tranquilidad el 2027, decidiendo quienes seguirán y a qué jugadores dejará partir. Además, debe visar los refuerzos para la siguiente temporada. En todo esto, hay un nombre clave a considerar: Arturo Erasmo Vidal.

Mosa había señalado que tras la negociación con Ortiz, el primer jugador con el que hablarías sería con Vidal. Esta extensión asoma un poco más compleja que la del entrenador, ya que vendría con una disminución en su sueldo que supera los 100 millones de pesos. Claro, a ningún trabajador le agrada que le bajen la remuneración. Termina la telenovela del Tano y comienza la del King.