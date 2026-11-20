El evento se disputará este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en la medialuna Los Acacios, donde las colleras que participen en la tercera fase obtendrán cupos para la Gran Final del 31 de marzo en el marco del 78° Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua.

Un total de 51 colleras serán las que darán vida al Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte, que se disputará este fin de semana en la medialuna Los Acacios de la comuna de Paine.

El Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte, que organiza la Asociación Maipo, es la segunda estación para los jinetes escolares, que buscan un pasaje para la Gran Final Escolar, que por segunda vez se disputará en el marco del Campeonato Nacional, que en su versión septuagésima octava está programada desde el 31 de marzo al 4 de abril en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Este fin de semana, las colleras que accedan al tercer animal abrocharán un cupo en la Final Escolar 2027, que se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo del próximo año en Rancagua.

Los ganadores este fin de semana, además, obtienen el derecho a participar en los Clasificatorios de sus respectivas zonas, de cara al 78° Champion de Chile.

Cabe recordar que, en el Clasificatorio Zona Centro Sur, que se disputó el pasado fin de semana en Frutillar, fue ganado por los jinetes José Francisco Hernández y Miguel González (Asociación Talca Oriente), montando a Estruendoso y Embajador con 30 puntos buenos (4+7+8+11) y se instalaron en la Final Nacional Escolar.

En tanto, el Clasificatorio Escolar Centro Norte disputado la temporada anterior (diciembre de 2025 en Pirque) fue ganado por los jinetes Florencia Figueroa y Luis Allendes (Asociación Maipo), quienes posteriormente se consagraron campeones de la Final Nacional Escolar 2026 en Rancagua, título que les otorga el derecho a defender su corona directamente en la Final Escolar 2027.

De todas formas, Florencia Figueroa dirá presente este fin de semana en Paine compitiendo junto a Leonor Hernández.

El Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte será transmitido íntegramente por streaming a través de la cuenta de YouTube de Ecos Sonido e Imagen.

Durante este fin de semana se disputarán otros 25 rodeos. La programación de del fin de semana está disponible en ferochi.cl/cartelera, mientras que toda la información del Clasificatorio Escolar Centro Norte y el detalle de la fecha se pueden revisar en el portal caballoyrodeo.cl.

Programa del Rodeo Clasificatorio Escolar Centro Norte: