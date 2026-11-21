RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Colo Colo vs Universidad Católica, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 El Cacique anotó en el primer tiempo en sus últimas cuatro localías, mientras que Universidad Católica recibió goles antes del descanso en cuatro de sus cinco visitas recientes. 1xBet 1.75 Pronóstico Anotará un gol: Fernando Zampedri Zampedri suma 29 goles en 26 partidos y viene de marcar un doblete ante Limache. Sin embargo, registra apenas tres tantos en 17 enfrentamientos contra Colo Colo. 1xBet 2.20 Pronóstico Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 Colo Colo convirtió al menos dos goles en 12 de sus últimos 14 partidos como local. Además, Universidad Católica recibió tantos en ocho de sus nueve visitas recientes. 1xBet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Gracias al agónico gol de Marcos Bolados ante Ñublense, el Cacique se consagró campeón de la liga y buscará continuar por la senda del triunfo. Los Cruzados, por su parte, marchan terceros con 49 puntos, a dos de Universidad de Chile, y necesitan seguir sumando en la lucha por el Chile 2.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Colo Colo vs Universidad Católica, para que los consideres antes de apostar.

El Albo buscará golpear desde el arranque

En sus cuatro localías más recientes en la Liga de Primera, Colo Colo anotó al menos un gol durante la primera mitad. Además, es el segundo equipo con más tantos en ese período, con 25.

Universidad Católica recibió goles en la primera parte en cuatro de sus últimas cinco presentaciones como visitante. De hecho, es el tercer equipo que más tantos ha encajado antes del descanso en dicha condición, con 14.

Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.75 en 1xbet

Zampedri, en una temporada récord, necesita mejorar ante Colo Colo

Fernando Zampedri es la gran ilusión del cuadro cruzado para el clásico frente a los Albos. Viene de marcar un doblete en el triunfo por 3-0 sobre Deportes Limache y suma 29 conquistas en 26 partidos, la cifra más alta de este siglo en la máxima categoría del fútbol chileno.

El Toro se convertirá en el jugador con más distinciones como máximo goleador de la liga, al conseguir este reconocimiento por séptima temporada consecutiva. Se trata de una marca que será sumamente difícil de superar en el futuro.

Sus números ante Colo Colo, sin embargo, no son los mejores: en 17 enfrentamientos, el artillero cruzado registró apenas tres tantos.

Anotará un gol: Fernando Zampedri – 2.20 en 1xbet

Colo Colo ha sido efectivo en su casa

En 12 de sus últimos 14 partidos como local, contemplando todas las competencias, el Cacique anotó dos goles o más. De hecho, no registró derrotas en esos 14 compromisos.

Por su parte, los Cruzados encajaron al menos una vez en ocho de sus anteriores nueve presentaciones más recientes fuera del Claro Arena. En cuatro de ellas, recibieron dos tantos o más.

Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 – 1.80 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Universidad Católica Cuotas ofrecidas por 1xBet Colo Colo 2.02 1xBet Empate 3.60 1xBet Universidad Católica 3.01 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Colo Colo vs Universidad Católica: últimos partidos