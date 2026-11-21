Pronósticos: Colo Colo vs Universidad Católica
Colo Colo enfrentará a Universidad Católica este domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.
Gracias al agónico gol de Marcos Bolados ante Ñublense, el Cacique se consagró campeón de la liga y buscará continuar por la senda del triunfo. Los Cruzados, por su parte, marchan terceros con 49 puntos, a dos de Universidad de Chile, y necesitan seguir sumando en la lucha por el Chile 2.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Colo Colo vs Universidad Católica, para que los consideres antes de apostar.
El Albo buscará golpear desde el arranque
En sus cuatro localías más recientes en la Liga de Primera, Colo Colo anotó al menos un gol durante la primera mitad. Además, es el segundo equipo con más tantos en ese período, con 25.
Universidad Católica recibió goles en la primera parte en cuatro de sus últimas cinco presentaciones como visitante. De hecho, es el tercer equipo que más tantos ha encajado antes del descanso en dicha condición, con 14.
Total de goles de Colo Colo en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.75 en 1xbet
Zampedri, en una temporada récord, necesita mejorar ante Colo Colo
Fernando Zampedri es la gran ilusión del cuadro cruzado para el clásico frente a los Albos. Viene de marcar un doblete en el triunfo por 3-0 sobre Deportes Limache y suma 29 conquistas en 26 partidos, la cifra más alta de este siglo en la máxima categoría del fútbol chileno.
El Toro se convertirá en el jugador con más distinciones como máximo goleador de la liga, al conseguir este reconocimiento por séptima temporada consecutiva. Se trata de una marca que será sumamente difícil de superar en el futuro.
Sus números ante Colo Colo, sin embargo, no son los mejores: en 17 enfrentamientos, el artillero cruzado registró apenas tres tantos.
Anotará un gol: Fernando Zampedri – 2.20 en 1xbet
Colo Colo ha sido efectivo en su casa
En 12 de sus últimos 14 partidos como local, contemplando todas las competencias, el Cacique anotó dos goles o más. De hecho, no registró derrotas en esos 14 compromisos.
Por su parte, los Cruzados encajaron al menos una vez en ocho de sus anteriores nueve presentaciones más recientes fuera del Claro Arena. En cuatro de ellas, recibieron dos tantos o más.
Total de goles de Colo Colo: Más de 1.5 – 1.80 en 1xbet
Cuotas: Colo Colo vs Universidad Católica
Historial de Colo Colo vs Universidad Católica: últimos partidos
- Universidad Católica 1-2 Colo Colo (Campeonato Nacional 2025)
- Colo Colo 1-4 Universidad Católica (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad Católica 2-0 Colo Colo (Campeonato Nacional 2025)
- Colo Colo 1-0 Universidad Católica (Campeonato Nacional 2024)
- Universidad Católica 0-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2024)