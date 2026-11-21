Por medio de sus redes sociales el Cacique oficializó el acuerdo con el Tano Ortiz por toda la próxima temporada 2027.

Luego de una larga teleserie finalmente la unión entre Colo Colo y Fernando Ortiz tendrá un capítulo más. Por medio de sus redes sociales, el Cacique dio por oficializada la renovación del Tano.

“¡SEGUIMOS JUNTOS, TANO! Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo-Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante! ¡Mucho éxito, profe!”, escribieron los albos en sus canales oficiales, justo después de haber borrado una primera publicación al respecto.

Los últimos informes en torno a la negociación aseguraban que todo iba viento en popa para una renovación del Tano, quien tuvo que enfrentar la recta final de esta temporada con la incertidumbre de si iba a seguir o no.

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Finalmente, su buen trabajo y resultados, ratificados con el reciente título en la Liga de Primera 2026, fueron suficientes para que Aníbal Mosa y compañía apostaran por tener por una temporada más en el Monumental.

El Tano Ortiz seguirá ligado al POpu

Ahora el desafío que se viene son palabras mayores, ya que el Cacique jugará en el 2027 la Supercopa, la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores. Por lo mismo, se espera que Ortiz tenga bastante más injerencia que en el pasado para la búsqueda de fichajes para reforzar el equipo.

Fernando Ortiz ha dirigido un total de 52 partidos en Colo Colo con 33 triunfos, ocho empates y once derrotas, lo que da un 68.59% de rendimiento. Con los albos ya ganó la Liga de Primera 2026 y apuesta también por levantar la Copa Chile, donde está en semifinales.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos se verán las caras ante Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.