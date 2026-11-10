En Blanco y Negro quieren que el entrenador siga de cara a la campaña 2027 y ya empezaron las negociaciones.

Fernando Ortiz llegó a Colo Colo en agosto de 2025 y tuvo un mal cierre de temporada el año pasado, por lo que muchos pedían su salida del club. Todo eso lo enterró en 2026, siendo clave en la obtención de la Liga de Primera con el Cacique.

El Tano lo dio vuelta y su contrato con Blanco y Negro termina en diciembre, pero ya negocia su extensión del vínculo, a pesar que desde el mercado mexicano hacen ruido y lo tienen en la mira.

“Sí, está cerca. Lo más importante aquí son los deseos, son las ganas, porque ustedes que cubren esta actividad, saben que no es plano, no es lineal, no es dos más dos, aquí tiene que haber ganas, el proyecto tiene que seducir, tiene que haber, como dijera el gran Gary Medel una chispeza, que nos mantenga de cierta manera unidos para ir a buscar cosas importantes, y en eso está, eso es lo más importante”, dijo Aníbal Mosa en TNT Sports sobre la renovación del DT.

El propio Ortiz, en el mismo medio, confirmó que están cerca de cerrar el acuerdo: “sí, hemos hablado con Aníbal. Hoy tuvimos un encuentro telefónico y vuelvo a decir que vamos por buen camino. Lo más importante es que nosotros dos queremos lo mejor para la institución, y seguiremos hablando, pero vamos por buen camino”.

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Los 3 puntos claves que le ofrece Colo Colo a Fernando Ortiz

Es un hecho que la dirigencia de Colo Colo quiere que Fernando Ortiz siga en el club para la próxima temporada, y quieren que el Tano lidera al campeón chileno en la Copa Libertadores 2027.

El periodista de DSports Rodrigo López dio a conocer detalles de la negociación entre Ortiz y Mosa, donde explicó que Blanco y Negro le ofrece tres puntos claves al cuerpo técnico liderado por el argentino.

Fernando Ortiz celebrando el título de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Colo Colo avanza en la continuidad de Fernando Ortiz. Este miércoles se le presentará el proyecto deportivo 2027, el cual tiene 3 pilares fundamentales para el DT: Presupuesto, autonomía en la elección de refuerzos y renovaciones“, señaló el reportero.

La idea principal es que ahora sí tenga injerencia el cuerpo técnico a la hora de armar el plantel, situación que no ocurrió hasta ahora y que Fernando Ortiz aceptó, aunque ahora sus condiciones cambian tras ser campeón.

En síntesis

Fernando Ortiz negocia su renovación como director técnico de Colo Colo para 2027.

como director técnico de Colo Colo para 2027. El contrato de Ortiz vence en diciembre tras consagrarse campeón de la Liga de Primera.

en diciembre tras consagrarse campeón de la Liga de Primera. Blanco y Negro presentará un proyecto con tres pilares clave para retener al DT argentino.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera