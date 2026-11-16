Tal y como ocurrió en el duelo en Cali, el técnico de La Roja recurrirá al equipo Sub 20 para suplir la ausencia del defensor de Colo Colo por lesión.

Luego de confirmarse la “fractura costal derecha” que sufrió el defensor Diego Ulloa en la derrota de la Selección Chilena en Cali ante Colombia, el técnico Nicolás Córdova confirmó en conferencia de prensa quién va a ser su reemplazante.

El central de Colo Colo se convirtió en la tercera baja del equipo nacional, tras las de Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz. Por ello, y repitiendo lo que hizo previo al duelo del último viernes, el estratega nacional volvió a recurrir al equipo Sub 20 para tomar el puesto.

En Cali, fue el central José Movillo quien ocupó el puesto de Paulo Díaz. Para el duelo de este martes en el Estadio Monumental, el reemplazante de Ulloa en la Selección Chilena será el lateral izquierdo Thomas Dean Coulombe, de origen hispano y que hoy milita en el Espanyol de Barcelona.

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Córdova confirma al reemplazo de Ulloa en la Selección

“Creemos que debemos empujar a los más jóvenes, para que quien sea que se siente (como técnico) tenga más jugadores para convocar, un abanico amplio y tome decisiones llamando a jugadores más grandes”, explicó el especialista en métricas.

En esa línea, el técnico de la Selección Chilena agregó sobre la citación de Coulumbe que “este año, donde no hay competencia, era necesario rejuvenecer el equipo para que tengan más partidos y luego se convoque por rendimiento del momento, así debe ser”.

Durante la actual campaña del lateral zurdo en el Espanyol B de la cuarta división española, disputó un total de 607 minutos en cancha durante ocho encuentros, seis de ellos como titular, donde registra dos goles.

En síntesis