Las bajas de Kuscevic y Paulo Díaz hicieron que Córdova convocara de emergencia al zaguero de O’Higgins.

La Roja enfrenta una nueva fecha FIFA con desafíos importantes y algunas complicaciones en su plantel. Las lesiones deBenjamín Kuscevic y Paulo Díaz obligaron a Nicolás Córdova a buscar alternativas para reforzar la defensa de cara a los amistosos frente a Colombia.

En ese escenario apareció el nombre de José Tomás Movillo, joven defensor de O’Higgins que recibió su primera oportunidad en la Selección adulta tras ser convocado de emergencia.

Movillo debutó profesionalmente en 2025 y acumula 17 partidos con el equipo rancagüino.

¿Quién es José Tomás Movillo?

Nacido el 4 de febrero de 2007 en Linares, Movillo comenzó su camino en el fútbol en su ciudad natal. A los 15 años se sumó a las divisiones inferiores de O’Higgins de Rancagua.

El defensor central, que mide 1,86 metros, debutó profesionalmente con el Capo de Provincia en enero de 2025. Su estreno se produjo en la victoria por 3-1 ante Rangers de Talca, por la Copa Chile, cuando ingresó durante el segundo tiempo.

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Desde entonces, el zaguero ha sumado 17 partidos como profesional, sin registrar goles. Su recorrido también incluye experiencia en las selecciones juveniles.

Movillo integró el plantel de La Roja Sub 20 que disputó los Odesur en Argentina y ha participado en los trabajos de la Sub 24 con miras al Preolímpico de 2027.

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia?

La Roja enfrenta a Colombia este viernes 13 de noviembre, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO.

En resumen…