Si bien viene de fracasar, en Juan Pinto Durán vivió una de las mejores etapas de su carrera.

La selección chilena parece un barco a la deriva con un entrenador interino que ha durado más que Titanic. Por esto, es que desde Quilín habrían iniciado gestiones por un entrenador que ya conoce a La Roja.

El presente del equipo de todos es malo. Luego de tres eliminatorias fallidas, los hinchas no soportarían ver otra Copa del Mundo por televisión. Manuel Pellegrini es la gran ilusión, pero parece muy difícil que deje Real Betis, por lo que aparece una nueva opción.

El tapado de Chile

A la espera de lo que serán las elecciones en la ANFP el próximo 19 de noviembre, desde la dirigencia de las selecciones ya estarían trabajando en quién será el próximo entrenador y así, terminar con el eterno interinato de Nicolás Córdova.

Desde Radio ADN indicaron que los encargados del fútbol chileno habrían iniciado gestiones ni más ni menos que por Marcelo Bielsa. Sí, quien fuera entrenador de La Roja entre 2007 y 2011. Es uno de los argentinos más queridos en suelo nacional.

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Bielsa viene de tener un duro fracaso con Uruguay, donde no pudo pasar la fase de grupos en la última Copa del Mundo 2026. De todos modos, esto no tapa la gran carrera que tiene como entrenador, que incluye títulos con Newell’s y Vélez Sarsfield, además de pasos positivos por Argentina, Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella y Leeds United, entre otros.

Claro que convencerlo no será fácil de acuerdo a lo que indica el medio antes citado. Es sabido que a Marcelo Bielsa le gusta tomarse un tiempo tras dirigir en una parte. Además, le cuesta regresar a lugares donde tuvo éxito.

Bielsa es muy querido por los chilenos. Imagen: Archivo

Marcelo Bielsa clasificó a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con Chile. En esa cita planetaria, llegó a octavos de final, siendo eliminados por Brasil. Muchos de sus dirigidos lo levantan como el mejor entrenador de sus carreras. Ahora hay que convencerlo de volver a donde fue feliz.