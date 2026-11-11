Pese a su salida, le siguen llegando críticas desde adentro al Loco por su ciclo en la Celeste.

Uruguay parece no tener buenos recuerdos de Marcelo Bielsa y cada vez que pueden, algún jugador deja un mensajito para pegarle en el suelo al entrenador argentino.

Mientras en Chile el Loco dejó una huella imborrable, en Montevideo no tienen la misma sintonía con él. Su ciclo en la Celeste fue de más a menos, lo cual incluyó una disputa mediática con Luis Suárez y la caótica participación en la Copa del Mundo 2026.

Los palos a Marcelo Bielsa

Facundo Pellistri fue uno de los jugadores que estuvo con Marcelo Bielsa en la última cita planetaria. El futbolista de Panathinaikos destacó las virtudes de Diego Forlán, el entrenador interino de Uruguay luego de la salida del rosarino, de quien remarcó que es charrúa y que ha unido al grupo, justo los mayores cuestionamientos que se le hacían al Loco.

“Diego me gusta como entrenador. Ya lo conocía a Diego de Peñarol. Tiene ideas claras respecto a cómo le gusta jugar. Si se puede, se tiene la pelota, y si no, vertical”, comenzó diciendo Pellistri. Incluso durante el Mundial se decía que los uruguayos no le entendían a Bielsa, pero ahora destaca que Forlán sí se da a entender.

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“Forlán fue jugador, es uruguayo, conoce un poco a todos y nos ha estado siguiendo. Y fue fácil adaptarse a él. Ya conocíamos a los profes. Las ideas fueron claras y fue un poco lo que se vio en los partidos“, insistió el ex Manchester United, como dejando en evidencias las diferencias con su antecesor.

El próximo viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, Uruguay se medirá contra Argentina en La Bombonera. Será una nueva edición del clásico del Río de la Plata, duelo que los Charrúas jamás quieren perder.

Bielsa no logró tener éxito en Uruguay. Imagen: Getty

“El de Argentina será un partido hermoso. Ya nos tocó jugarle en esa misma cancha (La Bombonera) y ojalá que se pueda repetir lo que ya pasó (victoria de Uruguay por 2 a 0). Estamos con mucha ilusión y muchas ganas“, cerró Facundo Pellistri.