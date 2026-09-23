El Tigre no se guardó nada a la hora de hablar del manejo de los entrenadores con las nuevas generaciones. Ejemplificó con el ex estratega de Uruguay.

Ricardo Gareca habló largo y tendido sobre todo el fútbol sudamericano, desde Argentina. El ex entrenador de la selección chilena fue consultado por Marcelo Bielsa, quien dijo adiós a la banca de Uruguay tras un terrible Mundial 2026.

“Bielsa es un tipo especial, diferente… no me atrevería a juzgar lo que pasó en Montevideo, escuché un poco todo lo que sabemos todos. Pero supongo que todo lo que te estoy diciendo yo, Bielsa lo sabe”, partió diciendo a Olé.

Fue ahí que el ex entrenador de la selección chilena habló del manejo del Loco con jugadores jóvenes, en una criticada nueva generación de futbolistas. Para el Tigre, a Bielsa le faltó ponerse a tono con este tipo de deportistas.

Gareca y su “repasada” a Bielsa

Las tecnologías en los futbolistas fueron tema para Ricardo Gareca, quien apeló a eso para comentar la salida de Marcelo Bielsa de Uruguay. El Tigre fue lapidario con el trato de las nuevas generaciones en el fútbol.

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“Estar hoy y saber todo esto que los chicos están con los celulares, con las redes y con todo es una realidad. Tenemos que saber que esto sucede. Hacerlo retroceder en el pasado, porque nosotros tenemos costumbres, yo creo que no”, lanzó.

Fue ahí que lanzó la frase contra Bielsa, diciendo sobre lo anterior que “eso es pretender que ellos se adapten a lo nuestro de hace 40 años, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a esta época. Las personas mayores se tienen que adaptar”.

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Finalmente, el Tigre elogió a Manuel Pellegrini, con quien se juntó hace poco en Europa para intercambiar ideas. Gareca dijo que es un “técnico que me gusta y, bueno, me he llevado opiniones diferentes, algunos coinciden, otros no. Lo que me interesa es lo piensan”.