El DT que llevó a Paraguay a la reciente Copa del Mundo es la nueva carta que suena fuerte en la Roja. Su salario es menor al del Tigre, quien cerró último las Eliminatorias.

Gustavo Alfaro es el nuevo nombre que apareció en la órbita de la selección chilena, con miras al proceso del Mundial 2030. El DT viene de dirigir la Copa del Mundo con Paraguay, eliminando a Alemania y sacando aplausos en su mandato.

Mientras en la Albirroja muñequea un mejor contrato y suena fuerte en nuestro país, el ex DT de Boca Juniors se deja querer y exige un mejor salario. Es ahí donde la Federación de Chile aparece en el horizonte.

Ricardo Gareca ganaba cerca de 282 millones al mes en la Roja, donde en lo deportivo cerró con la peor campaña histórica de Chile en unas Eliminatorias. El Tigre quedó eliminado rumbo al Mundial, pero con grandes ganancias en su bolsillo.

Gustavo Alfaro y el sueldo base que pide

Según reportó el medio paraguayo D10, Alfaro ganaba en la Albirroja un sueldo al año cercano a 2.500.000 euros. Eso equivale a poco más de 200.000 euros al mes, uno 217 millones de pesos chilenos.

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“La Federación de Chile está interesado en contar con Gustavo Alfaro. El técnico argentino tiene negociaciones con la Albirroja, pero la selección chilena tendría ganas de contar con el DT”, informó Ramiro Aranda Futbol Py, desde Paraguay.

Si bien algunos aluden a maniobra clásica para negociar un mejor contrato en la renovación, lo cierto es que el DT argentino ha sonado hace rato en la Roja. Ahora Pablo Milad y compañía tienen la última palabra para iniciar gestiones.

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Las elecciones en la ANFP será este 19 de noviembre, donde el ganador deberá encaminar el proceso de separar el organismo con la Federación de Fútbol de Chile. Por eso, se espera que el nuevo DT de la Roja esté listo a fin de año.