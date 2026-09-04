El “Muñeco” tiene todo arreglado para firmar con la “Tri” y será el DT encargado del próximo proceso hasta el Mundial 2030.

La selección chilena pierde un nuevo candidato para asumir en el próximo proceso rumbo al Mundial 2030. Esto porque durante este viernes se confirmó que Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de Ecuador.

Medios del país vecino indicaron que se llegó a acuerdo con el “Muñeco” para que sea el próximo entrenador por los cuatro años que se vienen. Por lo que estará en el proceso de Eliminatorias que comienza en marzo del 2027, Copa América 2028 y además el Mundial 2030.

ver también Gareca se burla sin piedad de todo Chile: “Todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio”

“Hoy se llegó al acuerdo definitivo. Su debut será el 24 de septiembre cuando debute ante Corea del Sur. El 1 de octubre va a enfrentar a Japón. Gallardo ya está realizando reuniones con sus integrantes del cuerpo técnico”, agregaron desde ESPN.

Tweet placeholder

De está forma, la ANFP pierde a un candidato importante para asumir como entrenador. Gallardo en más de una ocasión asomó como opción en la banca nacional, pero en esta ocasión Ecuador que dejó partir a Seba Beccacece aprovechó la oportunidad de mercado y se quedó con el experimentado estratega que lo ganó todo con River Plate.

Mientras Gareca ganó 3,7 millones: esto recibirá Gallardo

Ahora la llegada de Marcelo Gallardo implica una importante inversión para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Aunque los números sorpresivamente son inferiores a los de Ricardo Gareca en Chile.

El “Tigre” llegó a cobrar 3,7 millones de dólares en su paso por la Roja. Mientras que el “Muñeco” recibirá 3,5 de la moneda estadounidense.

Tweet placeholder

El abogado Marcelo Bee detalló parte del contrato de Gallardo. Lo llamativo es que contará con 10 colaboradores y la mayor parte de su residencia la realizará en Argentina. Por lo que prácticamente realizará todo a distancia salvo para las fechas de partidos y que esto ya fue aprobado por la dirigencia.

Aunque el especialista indicó que todavía falta conocer si hay cláusula de rescisión, montos por indemnización por despido o renuncia y los montos por premios conseguidos. Lo que podría incrementar los montos para el DT.