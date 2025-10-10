Es tendencia:
Mientras Ricardo Gareca cobró US$3.7 millones, este será el nuevo sueldo del DT de la Roja

En la interna de la selección se prepara un importante monto para el nuevo elegido para clasificar al próximo Mundial.

Por Felipe Pavez Farías

La selección chilena sigue su preparación para el próximo Mundial. El objetivo en el corto plazo es lograr el anhelado recambio para así volver a los torneos más importantes a nivel de selecciones.

Tarea que se encomendó a Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20, y que ahora también deberá enfrentar Sebastián Miranda en la Copa del Mundo del Sub 17 que se disputa en noviembre. Tarea no menor ya que además enfrentará el amistoso de este 10 de octubre ante Perú. 

El tema en cuestión es encontrar al entrenador ideal para querer asumir este desafío. Lo que ya en el último ciclo de clasificatorias dejó a varios adiestradores en el camino y que lamentablemente no sirvió ni para llegar al repechaje. 

La idea es que desde los partidos oficiales del 2026, ya esté decidido el DT de la selección adulta. Prefiero no revelar detalles con ningún nombre propio, pero el objetivo es que ya esté en marzo”, adelantó Felipe Correa, el Gerente Selecciones Nacionales, en la previa al duelo ante Perú. 

¿Cuál es el sueldo del DT de la Roja?

El tema en cuestión es cuánto se invertirá por un nuevo cuerpo técnico. El recuerdo más cercano es Ricardo Gareca y que cobró 3,7 millones de dólares por año. Lo que implicó un alto precio que tuvo que pagar la ANFP para prácticamente terminar último. 

Por lo mismo, ya no hay margen de error para este tipo de equivocaciones. Lo que no implica que se ofrezca un salario alto para concretar un entrenador que sí pueda hacer renacer al fútbol chileno. 

Buscamos a alguien que esté involucrado con el medio local y con la renovación, que pueda entregar plan de partido a los jugadores y herramientas de forma individual y colectiva. En el presupuesto debemos apuntar alto, si hay interés del entrenador, haremos el mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo”, sentenció Correa. 

Por lo que no habrán “peros” para romper el chanchito nuevamente por la Roja. Medida necesaria para traer, por ejemplo, a Manuel Pellegrini que suena como el principal candidato. Aunque desde la ANFP recalcaron que todo sigue en negociaciones, y en España aseguran que el Real Betis no lo dejará partir tan fácil.

