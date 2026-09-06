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¿Va por TNT? Hora, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE Colo Colo vs Huachipato por la Liga de Primera 2026

El Cacique visita a la escuadra acerara en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 22 del torneo.

Por Patricio Echagüe

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Albos y acereros chocan este domingo por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.
© Photosport.Albos y acereros chocan este domingo por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

La acción de la fecha 22 de la Liga de Primera 2026 sigue con el partidazo entre Colo Colo y Huachipato en el Ester Roa Rebolledo, donde el Cacique buscará dar otro paso hacia esa estrella 35 que parece casi inevitable.

El equipo de Fernando Ortiz llega a esta partido en la cima con 52 puntos, trece más que Universidad de Chile y Universidad Católica, sus más cercanos perseguidores tras su respectivas victorias en la jornada de sábado.

Pese a que la distancia arriba se acortó un poco, los albos pueden volver a escaparse a 16 unidades si vencen en el sur. Sin embargo, al frente estará una escuadra dirigida por Jaime García muy necesitada de puntos, que marcha en el puesto 13° con 24 puntos, muy cerca de complicarse con el descenso.

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Las posibles formaciones de Colo Colo y Huachipato

Colo Colo: Vozinha; Iván Román, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Lautaro Pastrán; Leandro Hernández y Maximiliano Romer

Huachipato: Mella; Guaiquil, Caroca, Vargas y Velásquez; León, Sepúlveda, Martínez, Núñez y Briceño; Altamirano.,

Colo Colo vs Huachipato: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

Albos y acereros se enfrentarán hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

Este compromiso será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En síntesis

  • Colo Colo enfrenta a Huachipato hoy domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas.
  • Colo Colo lidera la tabla con 52 puntos, superando por 13 a sus perseguidores.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán en vivo el partido desde el Ester Roa.
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