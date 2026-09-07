El Huaso siguió el estilo de Lionel Messi, con una carta de despedida en las redes sociales, para ponerle punto final a su carrera.

Llegó el momento de colgar los botines para otro histórico de la generación dorada de la selección chilena, que le entregó tantas alegrías al país: Mauricio Isla.

El Huaso, que actualmente no tenía club en la presente temporada, tomó la decisión de ponerle un punto final a una carrera que dejó en el país dos Copa América.

Al estilo de Lionel Messi, con una sentida carta en las redes sociales, el formado en Universidad Católica, y con una larga trayectoria internacional, puso punto final a su historia como jugador profesional.

“Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin. Por respeto y amor a mi familia, comunico mi retiro del fútbol profesional”, explicó.

Futbol, Argentina v Chile. Copa America Centenario 2016. El jugador de la seleccion chilena Mauricio Isla celebra el titulo de la Copa America Centenario tras la victoria contra Argentina en el estadio Met Life de Nueva Jersey, Estados Unidos. 26/06/2016 Andres Pina/Photosport********** Football, Argentina v Chile. Copa America Centenario Championship 2016. Chile’s player Mauricio Isla celebrates the Copa America Centenario Championship title after winning against Argentina at the Met Life stadium in New Jersey, USA. 26/06/2016

Mira la despedida de Mauricio Isla:

Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí.

Gracias a don Alfonso, quien vio talento en mí a los 10 años, y a Universidad Católica, donde recibí mis primeras herramientas. El fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad.

Siempre recordaré al profesor José Sulantay, quien me llevó a la Selección juvenil con la que conseguimos el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese rendimiento me permitió entrar en los planes de Marcelo Bielsa, quien apostó por mí siendo joven. Gracias a ese “loco lindo” que nos devolvió la esperanza y nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial.

El 7 de septiembre de 2007, con 19 años, Bielsa me dio la confianza para debutar por Chile. Así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo.

Agradezco a cada club que me abrió sus puertas: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo, cuya hinchada me hizo sentir como un brasileño más. Luego regresé para vestir las camisetas de Universidad Católica, Independiente y finalmente Colo-Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar.

Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay.

Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin. Por respeto y amor a mi familia, comunico mi retiro del fútbol profesional.

Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional .

Con cariño,

Mauricio Isla

“El Huaso Isla”