El ídolo de la U va en serio con su aventura junto a la raqueta y tiene fecha confirmada para debutar en certamen que se juega en Chile.

Johnny Herrera no solo hace noticia por su trabajo en TNT Sports, sino que su pasión por jugar al tenis va en serio y así lo dejó en claro en esta jornada. El ex portero colgó los guantes hace rato, pero volverá a las canchas para raquetear a nivel Masters.

“Soy Johnny Herrera y los quiero invitar a participar del MT1000, en el Stade Français de Santiago. Están todos cordialmente invitados y vamos a estar participando para el que me quiera ganar”, avisó el ídolo de U de Chile.

Y no es menor el desafío del Samurái, ya que el prestigioso torneo vuelve a jugarse por segunda vez en Chile y tendrá a más de 500 tenistas. Con ese panorama, el MT1000 Santiago tiene fecha confirmada para el debut de Herrera.

¿Cómo funciona el torneo de tenis que tendrá a Johnny Herrera?

Entre el 14 y 22 de noviembre, el World Tennis Masters Tour MT1000 tendrá acción en el Stade Français de Santiago. El ascendente torneo del circuito internacional de la ITF tendrá a tenistas mayores de 30 años, entre ellos Johnny Herrera.

Foto: Yuri Gutiérrez

“Con distintas categorías, según nivel del torneo, el MT1000 es la categoría más alta. Reúne a jugadores de gran nivel para sumar puntos en el ranking internacional ITF Masters”, explican en la organización.

En Sudamérica el torneo se disputa solamente en dos países, con Chile y Perú como anfitriones. Por primera vez en 2025, Santiago tuvo a los raqueteros con su primer World Tennis Masters Tour MT1000 Santiago, donde este año el Samurái verá acción.

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Johnny Herrera seguirá con sus labores en TNT Sports, mientras prepara su debut en el torneo internacional de tenis. El ex portero es pieza fija en el programa Todos Somos Técnicos, pero no deja de lado su pasión con la raqueta y alista el debut para el certamen de noviembre.

El anuncio de Johnny Herrera:

El circuito que espera a Johnny: