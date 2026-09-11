A raíz de su rendimiento en los últimos partidos, los hinchas lo fustigaron e incluso perdió el puesto, aunque lo recuperó rápidamente y la dirigencia decidió abrochar su continuidad a largo plazo.

Evidentemente la Universidad Católica tiene a Fernando Zampedri como la figura descollante del plantel. Aunque también ha contado con el aporte goleador muy relevante de un argentino que este 2026 llegó como refuerzo a la precordillera, donde hace meses interesaba.

Las referencias son para Justo Giani, atacante que ha sido un bastión ofensivo en el equipo de Daniel Garnero: suma 16 goles y 11 asistencias en su etapa como jugador Cruzado. Pero hace 10 partidos que no consigue festejar un tanto con la Franja.

De hecho, ha recibido varias críticas por el nivel que ha mostrado en los partidos más recientes de la UC. Eso sí, su balance global alcanzó para que la directiva de Cruzados SADP asegurara su permanencia hasta la temporada 2029. Así lo informó el medio Frecuencia Cruzada.

Justo Giani en acción durante el triunfo de la UC vs Everton. (Martin Thomas/Photosport).

El citado medio agregó que Cruzados SADP adquirió la mitad de la ficha de Giani y por eso firmó un contrato a largo plazo para mantenerse en el Claro Arena. Aunque tenía hasta fin de este año para hacer efectiva esa cláusula para extender su permanencia.

Vale decir, el jugador de 27 años estará ligado a la Católica hasta diciembre de 2029. Serán tres temporadas más de vínculo para el futbolista que llegó en condición de agente libre desde Aldosivi de Argentina. También jugó en Quilmes y Newell’s Old Boys de su país.

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Universidad Católica amarra a Justo Giani, figura de la campaña 2026

Así las cosas, Universidad Católica abrochó la continuidad de Justo Giani, una figura indudable de este año a pesar de la baja de su rendimiento. Es el segundo artillero detrás del Toro Zampedri y está igualado con Matías Palavecino como el máximo asistidor: ambos suman 11.

Además, los Cruzados tienen chance de hacer caja con el atacante tras haber adquirido la mitad de su pase. Esto porque a principios de año, se habló del interés de la Sampdoria de Italia en ficharlo. Una opción que finalmente quedó sólo como una intención.

Justo Giani festeja el gol que le anotó a Everton en la Copa Chile. Fue el último tanto que festejó en los Cruzados. (Andres Pina/Photosport).

Por lo pronto, Giani aparece como titular en la oncena que Daniel Garnero ha probado para visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 23. En la delantera, el argentino estará junto a Zampedri y a Diego Corral para un duelo clave en la lucha por el Chile 2.

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¿Cuándo juega Palestino vs Universidad Católica?

Palestino recibirá a Universidad Católica este sábado 12 de septiembre a contar de las 20 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se ubica en el 2° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 con 39 puntos en 22 partidos. Por ahora, ganaría la lucha por el Chile 2, aunque el desenlace por ese cupo será apasionante.