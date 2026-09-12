El entrenador de los Caturros Sub 20 se alista para lo que será la visita al Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers tendrá un enorme desafío a nivel sub 20, donde se medirán ni más ni menos que ante Real Madrid por la Copa Intercontinental. Se ilusionan con la gloria.

Los Caturros sorprendieron a Sudamérica al conquistar la Copa Libertadores juvenil, lo cual le dio el derecho de enfrentar a los campeones de la UEFA Youth League en Europa. Los jugadores porteños tendrán una linda oportunidad en su corta carrera.

El análisis del DT de Santiago Wanderers

Felipe Salinas es el entrenador que estuvo detrás de la obtención de la Libertadores de Santiago Wanderers. Ahora tiene el desafío de enfrentar a Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No será para nada fácil, pero apela a “The Last Dance”, tal como motivó Phil Jackson a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

“Hemos hecho un camino difícil, estos chicos han transitado por muchas dificultades a lo largo de su carrera y es momento de cerrar el proceso formativo. Es nuestro último baile juntos y queremos estar acompañados de toda la gente del puerto, que les da una identidad tremenda. Vamos a dejar todo por traer la copa a Chile”, indicó Salinas a Radio ADN.

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“Estamos bien, enfocados en lo que viene. No ha sido fácil la vuelta tras obtener la Copa Libertadores, les costó aterrizar a los chicos, pero en competencia han demostrado que están para cosas grandes. Tuvieron un calendario apretado, había sido difícil juntar al grupo”, complementó el DT.

El encuentro entre Santiago Wanderers y Real Madrid en la Casa Blanca será el próximo sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile, con transmisión de TNT Sports. Felipe Salinas ya sabe cómo juegan los juveniles merengues.

“Venimos estudiándolos hace meses, hemos visto bastantes partidos. Están divididos en cuatro categorías, jugaron Youth League también. Individualmente son muy buenos, sobre todo los extremos. Nos encontraremos con jugadores de elite, el portero es lo más parecido a Courtois que hay“, cerró Felipe Salinas.