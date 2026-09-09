Oficial: el canal que dará en Chile a Wanderers vs Real Madrid por la Intercontinental Sub 20

Cada vez falta menos para la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid. Ahora un canal de TV anunció que transmitirá este histórico encuentro.

Los Caturros se ganaron el derecho para ir por la gloria a nivel planetario gracias a la conquista de la Copa Libertadores de la categoría. Ahora irán a Europa para no solo representar a Chile, sino que también a América y así buscar dar la vuelta olímpica en el viejo continente.

¿Quién transmitirá a Santiago Wanderers vs Real Madrid?

Desde TNT Sports Chile informaron que serán los encargados de llevar este duelo a la pantalla para el país, tanto por televisión y también por streaming a través de la aplicación HBO Max. De esta manera, los hinchas de Santiago Wanderers podrán disfrutar de este encuentro a la distancia.

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“Es un hito para nuestro país y una responsabilidad para nosotros como TNT Sports la de acompañar a Santiago Wanderers en este partido. Será la quinta Copa Intercontinental Sub-20 y la primera de ellas con un representante chileno, algo que solo Colo-Colo en 1991 tuvo la posibilidad de disputar“, explicó Robert Nicholson, Head of Sports de TNT SPORTS Chile.

Santiago Wanderers y Real Madrid definirán la Copa Intercontinental Sub 20 en el Estadio Santiago Bernabéu de España, uno de los recintos más famosos del mundo. Será una experiencia única para los jugadores del decano.

“Será un duelo histórico para nuestro fútbol en uno de los escenarios más reconocidos mundialmente como lo es el Bernabéu”, agregó Robert Nicholson. Hay grandes expectativas en lo que puedan hacer los Caturros ante los Merengues en España.

El partido de Santiago Wanderers ante Real Madrid será el próximo sábado 19 de septiembre a las 7:30 horas de Chile. Desde suelo nacional y en la capital de España habrá un grupo importante de hinchas apoyando a los porteños a regresar con el título Intercontinental.