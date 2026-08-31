Uno de los comentaristas del canal le tiró las orejas al goleador de Colo Colo por su actitud tras goleada ante Audax. Respuesta express del argentino dio que hablar.

Javier Correa da que hablar todas las semanas y tras anotar dos goles ante Audax Italiano, el delantero de Colo Colo se mandó otro viral momento. Es que los coletazos del Superclásico siguen vigentes y el delantero está molesto, lo que dejó en claro en pantalla.

Durante la entrega de la tarjeta de mejor jugador del partido en TNT Sports, se le consultó al argentino por su actuación. Su respuesta fue corta y clara: “Nada, fuimos muy inteligentes y ganamos, gracias. Chao”.

La evidente molestia en su respuesta express dejó repercusiones y uno que integra el canal como comentarista alzó la voz. Bajo los micrófonos de Radio ADN esta vez, Danilo Díaz le mandó recado al jugador albo.

Repasan a Javier Correa tras su entrevista express

Danilo Díaz no quedó nada feliz con los fugaces dichos de Javier Correa y le tiró las orejas en plena transmisión. El comentarista de Radio ADN y TNT Sports dejó en claro que esas actitudes no ayudan en nada al jugador.

“Correa si iba a hacer eso, mejor que no vaya a hablar. Esto suena, no sé si a provocación o soberbia, pero no suena bien”, partió diciendo el periodista deportivo, molesto con el argentino.

Para Danilo Díaz, el accionar de Javier Correa “es un error de un jugador veterano a etsa altura, va, dice eso y se retira. Es mejor decir ‘no voy a hablar por ahora’ y listo”.

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“Se quedará como un mejor registro que no quiere hablar por lo que ocurrió en la semana, pero esto va a dar que hablar más versiones sobre lo que ha venido ocurriendo”, cerró.