Los hinchas de Universidad Católica defendieron a su goleador Fernando Zampedri luego de la discusión sobre el mejor 9 del fútbol chileno.

Universidad Católica venció por 3-2 a O’Higgins con dos goles de Fernando Zampedri, quien llegó a 22 anotaciones en el torneo y se alista para ser el heptagoleador del torneo nacional.

Una marca impresionante que demuestra lo letal que es el Toro frente al arco rival y que le permite llevarse todas las flores de la hinchada de Los Cruzados. “Que no se vaya nunca”, señalaron a la salida del Claro Arena ante los micrófonos de Redgol.

Claro que no solamente hubo reconocimiento para el capitán. En las últimas horas comenzó una comparación con Javier Correa, para determinar quién es el mejor 9 del fútbol chileno.

Fernando Zampedri otra vez fue figura en la Católica al marcar dos goles

Los hinchas de Católica recuerdan a Correa

Un hecho que llevó a los fanáticos de la Franja a acordarse del goleador de Colo Colo, quien viene anotando en las últimas tres fechas y siendo figura en el Popular.

“Saludo para el Correa, que sepa que Zampedri hizo dos goles y se vaya para Argentina solito, callado. Dejamos al Toro acá por años”, señaló uno de los simpatizantes.

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Otros fueron más expresivos. “Correa no tienes ni un brillo, Zampedri te lleva lejos“, es el recado que le dejaron a quien lleva 10 goles menos que el delantero de la UC.

“Correa, juegas cada dos meses, muerto…” y “a Correa le faltan 1.500 años para tener la capacidad goleadora del Toro“, fueron otros de los comentarios.

Destacar que también aplaudieron lo hecho por Vicente Bernedo y que hay un jugador que no logra entrar en el corazón de los hinchas: Matías Palavecino.