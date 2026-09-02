Un destacado defensa que pasó por tres clubes chilenos deja la actividad con emotiva publicación. Llegó en 2014 a Chile.

Llegó a Chile el 2014 a defender a U Católica y de ahí en más se estableció como un incombustible del fútbol chileno. Se trata de Matías Cahais, defensa argentino que acaba de anunciar su retiro de la actividad.

“Hoy, después de 21 años de carrera profesional, tomé la decisión de parar la pelota… Viví momentos hermosos, tuve la suerte de salir campeón, y también pasé por momentos malos que me hicieron ser quien soy y quien fui adentro de una cancha”, tecleó el jugador.

Cahais jugó en U Católica entre 2014 y 2015, donde se fue en malos términos con el cuerpo técnico de Mario Salas. “La realidad es que hubo una falta de respeto total, una casi humillación a lo largo de tres o cuatro meses”, dijo en ese entonces a Cooperativa.

El recuerdo de Cahais en O’Higgins y Colo Colo

Matías Cahais se retira del fútbol a sus 38 años. El defensa tuvo pasos por U Católica, Curicó Unido y O’Higgins, club donde estuvo tres años y vivió una de las buenas campañas del Capo con Dalcio Giovagnoli.

Cahais en O’Higgins / Photosport

Ahí es recordado por participar del empate 1-1 ante Colo Colo, el 14 de febrero del 2021, el cual mandó a los albos a jugar la Promoción. Cahais fue pilar en defensa de ese equipo que quedó al borde de Copa Sudamericana.

Tras revelar su adiós del fútbol, explicó que “hago esto con un nudo en la garganta, porque sabía que este día iba a llegar, pero también con la tranquilidad de que di todo lo que tenía”.

ver también Javier Correa tira otro palo supremo por contratos en Colo Colo: “No le quiero meter presión al jefe…”

“Ahora se viene otra etapa, será fútbol pero desde otro lado, con la misma pasión… Siempre respeté a todos los clubes donde jugué, y a cada hincha que, bien o mal, siempre traté de representar de la mejor forma y con mucho respeto”, cerró.