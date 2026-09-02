El artillero celeste maravilla con sus tantos de cabeza y desde Santiago ya iniciaron los contactos. Termina contrato este año con los celestes.

Arnaldo Castillo vive su mejor año tras un complejo inicio defendiendo la camiseta de O’Higgins. El paraguayo nacionalizado chileno le anotó a U Católica el pasado lunes y alcanzó los 16 goles este año.

Tras arribar en 2023 desde U de Concepción, “Arnaldo Nazario”, como es apodado, remó de atrás para ganarse la camiseta de titular. Siempre resistido por la hinchada, este año anotó en los cinco torneos que disputó el Capo de Provincia.

Es ahí donde su campaña despertó interesados en la Liga de Primera. Mientras su contrato vence a fin de año, un grande del fútbol chileno mira de reojo a Arnaldo para ficharlo en el próximo mercado de pases.

¿Arnaldo Castillo prepara maletas?

Universidad Católica es el equipo que mira de reojo a Arnaldo Castillo en el próximo mercado de pases. Es más, un fuerte nexo acercaría la operación mientras el “9” de O’Higgins finaliza su contrato este 2026 en Rancagua.

Arnaldo Castillo le anotó a la UC el pasado lunes /Photosport

“La información de la sexta región es que U Católica estaría pujando fuerte por Arnaldo Castillo, que ya habría sido contactado por Javier Furwasser (ex gerente técnico de O’Higgins, hoy en la UC)”, informó la periodista Francisca Vargas, de Radio Pauta.

El “9” del Capo de Provincia alcanzó los 29 goles vistiendo de celeste, en un total de 128 partidos jugados. De aquellos tantos, 14 han sido de cabeza, destacó Locos X El Capo.

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Ahora resta ver la postura de O’Higgins, ya que durante las últimas semanas han renovado a jóvenes valores del club. Entre ellos destacan Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Rodrigo Godoy y Omar Carabalí.