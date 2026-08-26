Duras críticas por su nivel en cancha salpicaron a su círculo cercano en años oscuros en el club. El jugador repasa cómo salió adelante.

O’Higigns de Rancagua tiene un indiscutido artillero que ha marcado en los cinco torneos que jugó este año: Arnaldo Castillo. El paraguayo nacionalizado chileno vive una revancha tras duras temporadas llenas de críticas en Rancagua, tras arribar en 2023.

Fue tal la pesadilla que vivió el “9”, que a pesar de su gran momento no olvida los ataques de hinchas en redes sociales hacia él y su familia. En diálogo con Jugada Nacional, Arnaldo repasa cómo salió adelante.

“O’Higgins para mí es mucho, no solo por el club. Viví cosas malas, hubo un momento donde no hacía goles, la gente se fue encima mía, de mi señora y mis hijas diciendo malas cosas”, partió contando.

La dura confesión de Arnaldo Castillo en O’Higgins

Arnaldo Castillo se refugió en la fe para salir adelante ante los pensamientos de atentar contra su vida. Las repudiables críticas fuera de lo futbolístico llegaron a su familia y el goleador celeste repasa aquellos días.

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“Fue un quiebre dificil para mí, al final hasta tuve pensamientos suicidas en su momento por lo que estaba pasando, los malos deseos de la gente y porque al final me hundí en algo que no tenía salida. Al final conocí al Señor”, contó.

Tal como lo deja en claro con su clásica celebración junto a Luis Pavez, para Arnaldo, “Cristo me salvó de esa oscuridad, hoy vivo a plena luz. Ese cambio fue el 2024, el 2025 jugué hartos partidos, no hacía goles con Paqui (Meneghini), pero jugaba”.

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“Este año termino contrato y empecé a hacer goles. Como familia pensamos en irnos, lo pasamos tan mal en temas personales. La dirigencia siempre confío en mí futbolísticamente, pero la gente me tiraba mensajes, hasta a mis hijas, mis papás en Paraguay”, cerró.

Arnaldo y su clásica celebración con Luis Pavez /Photosport

Arnaldo Castillo este año lleva 15 goles este año jugando por O’Higgins. Ha gritado tantos en Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.