Valentín Montillo tuvo su segundo partido en la Sub 18 de los azules, donde demuestra sus condiciones e ilusiona a los hinchas.

Universidad de Chile sigue masticando el sabor de la derrota tras la caída en el Superclásico por un marcador de 2-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional, aunque hubo una situación que calmó la pena de los hinchas.

Esto, porque los hinchas bullangueros se pusieron nostálgicos al recordar las mejores jugadas de Walter Montillo con la camiseta de la U, esta vez con su hijo, Valentín Montillo.

El heredero del talento del argentino jugó su segundo partido con la Sub 18 de los azules, que dirige Adrián Rojas, entregando muestra de talento en sus primeras jugadas.

Valentín Montillo en sus primeras jugadas en la U. Foto: Nicolás Maldonado / U de Chile.

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Valentín Montillo muestra su talento en la U

Fue en las redes sociales donde Walter Montillo celebró el estreno de Valentín Montillo con la camiseta de Universidad de Chile, más allá de ser un empate sin goles ante Coquimbo Unido.

En la transmisión de YouTube de la U se pudo ver las primeras jugadas llenas de talento del jugador, lo que ilusiona a los hinchas azules, pero que dejó chocho al papá Walter.

“Que seas siempre muy feliz y disfrutes este camino. Con mucha responsabilidad y humildad por sobre todas las cosas. Acá tenés la hinchada número 1 a la distancia para empujar a la par. Te amamos y nos enorgullece tu crecimiento”, comentó Walter Montillo.

Mira las primeras jugadas de Valentín Montillo en la U: