El periodista Marcelo Díaz, que estaba en la cancha, entregó detalles de la jugada, con un llamado para explicar el motivo.

Una polémica jugada todavía da vuelta en la cabeza de los hinchas de Universidad de Chile, luego de la importantísima victoria por un marcador de 3-0 ante Deportes La Serena.

Esta ocurrió en los descuentos del primer tiempo, cuando en una confusa situación en el área granate, Juan Martín Lucero convertía el primer gol de la jornada.

Pero la celebración fue detenida por el árbitro Mathias Riquelme, quien de inmediato cobró una infracción, que, a simple vista, ni en la pantalla de TNT Sports, se pudo comprobar.

ver también El ex DT de U de Chile que destapa el difícil momento de Marcelo Díaz: “No está cómodo”

Marcelo Díaz cuenta que “hubo falta de Lucero”

Si bien los hinchas de la U festejaron con todo el 3-0 ante La Serena, todavía no hay una explicación para el gol anulado a Juan Martín Lucero, algo que horas más tardes explicó el periodista Marcelo Díaz.

Fue en La Magia Azul, donde el rostro de TNT Sports, contó lo que pudo indagar en la interna del estadio La Portada, que explica que el tanto fue anulado por falta del Gato.

“Al final sabes lo que cobra, es falta de Lucero. Sí fue falta de Lucero, averigüé y Lucero le pega al balón y pasa a llevar al jugador de La Serena, eso fue lo que cobraron”, explicó.

“Nosotros nos quedamos en la transmisión que era falta de Vargas, pero nos corrigieron, llamaron de altos mandos arbitrales”, detalló el periodista desde La Serena.

Mira el video: