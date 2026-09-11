El técnico de los azules asegura que es complejo poner tres nueva, salvo una urgencia, pero que dependerá de cada encuentro.

Universidad de Chile se alista para enfrentar este domingo a Deportes La Serena, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, con la idea de seguir por el camino del triunfo.

La última victoria por 4-2 ante Coquimbo Unido se logró en los últimos minutos, cuando el técnico Fernando Gago adelantó las Fiestas Patrias para mandar toda la carne a la parrilla con sus delanteros.

Por lo mismo, terminaron jugando juntos Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, lo que abre la válida interrogante si pueden jugar juntos nuevamente en una situación normal de partido.

Octavio Rivero volvió con gol en U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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El tridente de Vargas, Lucero y Rivero tendrá que esperar

Fue el propio técnico Fernando Gago quien respondió una inquietud que también tienen los hinchas de Universidad de Chile, de manera de resolver dudas en el ataque de los azules.

Si bien para jugar con un doble nueve apoyó la postura para su plantel de la U, asegurnado que “puede ser, dependiendo del partido, el rival o lo que buscamos, puede ser opción”.

Fue diferente a la hora de repetir el tridente en ataque, dejando en claro que la última vez fue más por una urgencia de ir a buscar el agónico triunfo, que por un gusto.

“No es una cuestión de cantidad, es ocupar espacios. Si jugamos con lo 3 no hay lugar, uno se tiene que correr hacia una banda y se termina jugando con dos. Es llevarlo al rendimiento, espacio y característica de cada jugador”, detalló.