El ciclo de Pintita en los Azules ha sido muy irregular y no parece encontrar algo fundamental.

Universidad de Chile de Fernando Gago todavía no da la certeza de ser un equipo solido. Claudio Borghi habló de esta cuestión y señaló cuál podría ser el mayor inconveniente.

El Romántico Viajero superó una complicada llave ante Everton de Viña del Mar, la cual estuvo marcada por hechos fuera de la cancha. Dentro de ella, pese a que los Azules fueron mejores, terminaron dejando dudas y sufriendo mucho más de lo esperado.

El pendiente de Gago en U. de Chile

En Todos Somos Técnicos hablaron del ciclo de Fernando Gago en Universidad de Chile. A ratos pareciera que el Bulla ya encontró el ritmo, pero en otros de nuevo desafinan. Claudio Borghi explicó cuál podría ser uno de los problemas que estarían sufriendo.

ver también Las cuatro bajas confirmadas que tiene U de Chile para enfrentar a Antofagasta

“Gago tiene una tarea pendiente, porque lo está haciendo bien, pero no tiene el equipo resuelto. A veces tienes una duda, tienes dos dudas, pero un equipo titular inamovible y dices: ‘Bueno, para este partido voy a hacer este cambio para mejorar lo que tengo’. Y creo que él todavía no consiguió el 11 ideal“, indicó Borghi en TNT Sports.

El tetracampeón con Colo Colo fue enfático en que muchas dudas a veces atentan contra la competitividad que se da en un plantel. “Yo creo que en delantera, salvo Eduardo Vargas, el resto está en constante cambio buscando alternativa a lo que tiene para ver si lo puede mejorar”, detalló.

La U de Gago todavía no da la sensación de solidez. Imagen: Photosport

Incluso, Claudio Daniel Borghi ejemplificó con que en Colo Colo no sucede algo así. Salvo una duda puntual, Fernando Ortiz tiene clara cuál es la base del equipo que lo tiene como líder de la Liga de Primera, con 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile y Universidad Católica.

“Creo que otros equipos como Colo Colo no tienen ese inconveniente. Puede tener alguna duda sobre si pone doble 9 o un 9, pero el resto tiene el equipo definido“, cerró el campeón del mundo en México 1986.