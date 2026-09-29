Tal como pasó ante Everton por la Copa Chile, el equipo de Fernando Gago agranda su lista de marginados, esta vez ante los Pumas.

Universidad de Chile tiene en la mira el compromiso ante Deportes Antofagasta, por los cuartos de final de la Copa Chile 2026, con su primer partido programado para el 7 de octubre en el estadio Calvo y Bascuñán.

En ese sentido, la U tuvo libre lunes y martes, por lo que en la jornada del miércoles comenzará a trabajar en el duelo ante los Pumas, donde el técnico Fernando Gago ya conoce un problema.

Esto, porque las bajas nuevamente golpean a los azules, donde ya tiene confirmado cuatro ausencias para el compromiso en el norte del país, en puestos claves para el entrenador argentino.

Marcelo Morales es uno de los jugadores que será baja al estar en la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

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La U lamenta ausencias en Copa Chile por la fecha FIFA

La fecha FIFA nuevamente golpea a Universidad de Chile en la Copa Chile, porque ya tiene bajas para el duelo ante Deportes Antofagasta en el norte del país que hará mover las posiciones.

Por la selección chilena, que jugarán el último amistoso contra México será el 6 de octubre, un día antes del choque ante los Pumas, por lo que no estarán Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce.

Pero no serán los únicos, porque también en ese grupo se suma la ausencia de Bianneider Tamayo, quien fue nominado a la selección de Venezuela donde se juega sus cartas.

Una situación especial se verá con los lesionados Lucas Barrera y Elías Rojas, además de Octavio Rivero, quien no fue considerado para los duelos ante Everton, que deberá definir Fernando Gago y pueden estirar la lista de ausentes.