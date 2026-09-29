Universidad de Chile se instaló en los cuartos de final de la Copa Chile 2026, pero tendrá que esperar para volver a competir.

Universidad de Chile ya tiene todo definido para continuar en la Copa Chile 2026. Tras superar los octavos de final, los dirigidos por Fernando Gago están entre los ocho mejores del torneo y ahora deberá esperar varios días antes de volver a jugar.

El próximo desafío de los azules será ante Deportes Antofagasta, por la ida de los cuartos de final, en una serie que recién comenzará durante octubre.

Los Azules derrotaron a Everton y avanzaron en Copa Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

La U tendrá que esperar hasta el miércoles 7 de octubre para volver a disputar un partido por la Copa Chile. Ese día visitará a Deportes Antofagasta desde las 19:00 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

La programación significa que los azules tendrán 10 días sin disputar un partido oficial entre su clasificación y el siguiente partido de Copa Chile, período que le permitirá al cuerpo técnico preparar la serie y trabajar en la recuperación de sus futbolistas.

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¿Cuándo se juega la revancha de la U?

La serie frente a Deportes Antofagasta continuará el miércoles 21 de octubre, jornada en la que está programada la revancha desde las 20:00 horas.

Por ahora, el estadio para ese segundo encuentro todavía está pendiente de confirmación. Entre ambos partidos hay 14 días, por lo que nuevamente tendrá un margen importante entre un encuentro y otro.

La U tendrá otro partido antes de la revancha

El calendario del Campeonato Nacional contempla que Universidad de Chile enfrente a Ñublense el 12 de octubre en el Estadio Nacional.

Por lo tanto, los azules volverán a competir oficialmente antes de disputar la revancha de Copa Chile, aunque su siguiente compromiso por este torneo será recién el 7 de octubre en Antofagasta.

En resumen…