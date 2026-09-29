Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad Católica

Universidad Católica decide qué hacer con el contrato de Garnero tras fracaso en la Copa Chile

El cuadro cruzado cerrará otro año sin títulos, algo que tiene a varios apuntando contra el proceso del entrenador argentino.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Garnero finaliza en diciembre su contrato en la UC.
© Photosport.Garnero finaliza en diciembre su contrato en la UC.

Universidad Católica sufrió un durísimo traspié en la Copa Chile 2026. Los cruzados no pudieron ante La Calera por los octavos de final y terminaron eliminados vía lanzamiento penales, cerrando con esto otro año sin títulos en la precordillera.

Lamentablemente lo lejos que está Colo Colo en la Liga de Primera obliga a ponerse objetivos realistas en al UC. Con esto dicho, el ganarle a la U el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores aparece como una meta crucial, sobre todo por el malestar que ya reina en San Carlos.

Uno de los nombres que está siendo cuestionado por lo mismo es Daniel Garnero. El entrenador de 57 años lleva poco más de un año en el club y su contrato finaliza en diciembre, por lo que en Cruzados deben tomar decisiones tras este fracaso en el certamen doméstico.

Garnero explica el presente de Católica tras el fracaso en la Copa Chile: “Decaímos y fue contagioso”

ver también

Garnero explica el presente de Católica tras el fracaso en la Copa Chile: “Decaímos y fue contagioso”

En Universidad Católica evalúan la continuidad de Daniel Garnero

Según información entregada por el sitio Punto Cruzado, la dirigencia de la franja se la jugará por respaldar el proceso de Garnero. De no ocurrir alguna catástrofe, seguirá siendo el DT hasta que termine la temporada e incluso ya se habla de que continúe de cara al 2027.

Daniel Garnero todavía no gana ningún título al mando de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Daniel Garnero todavía no gana ningún título al mando de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

A pesar de este espaldarazo, una vez que termine esta temporada, y se tenga claro de si se lo logró o no clasificar a la próxima Libertadores, la dirigencia de Cruzados recién decidirá extender el vínculo de su actual entrenador.

Daniel Garnero ha dirigido en Católica hasta la fecha un total de 64 partidos, en lo que suma 37 triunfos, doce empates y quince derrotas. En poco más de un año al mando de club todavía no gana ningún título.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción recién el sábado 10 de octubre, cuando desde las 20:00 horas enfrenten por la fecha 24 del torneo a Audax Italiano en el Claro Arena.

Crisis en Racing: multicampeón con U. Católica asume como entrenador en la Academia

ver también

Crisis en Racing: multicampeón con U. Católica asume como entrenador en la Academia

En síntesis

  • Universidad Católica quedó eliminada de la Copa Chile 2026 tras perder en penales ante La Calera.
  • Daniel Garnero suma 37 triunfos, doce empates y quince derrotas dirigiendo a Universidad Católica.
  • Cruzados respaldará a Daniel Garnero hasta fin de temporada y evaluará su renovación en diciembre.
Lee también
Perla de U. de Chile aparece entre los 10 mejores sub 22 del mundo
U de Chile

Perla de U. de Chile aparece entre los 10 mejores sub 22 del mundo

¡Bombazo! ANFP denuncia de nuevo a San Marcos y exige desafiliación
Chile

¡Bombazo! ANFP denuncia de nuevo a San Marcos y exige desafiliación

Volvía del estadio: fallece hincha de Colo Colo tras ataque a bus
Colo Colo

Volvía del estadio: fallece hincha de Colo Colo tras ataque a bus

"Fui 20 años alcohólico, no tuve otra salida en mi carrera"
Chile

"Fui 20 años alcohólico, no tuve otra salida en mi carrera"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo