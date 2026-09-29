El cuadro cruzado cerrará otro año sin títulos, algo que tiene a varios apuntando contra el proceso del entrenador argentino.

Universidad Católica sufrió un durísimo traspié en la Copa Chile 2026. Los cruzados no pudieron ante La Calera por los octavos de final y terminaron eliminados vía lanzamiento penales, cerrando con esto otro año sin títulos en la precordillera.

Lamentablemente lo lejos que está Colo Colo en la Liga de Primera obliga a ponerse objetivos realistas en al UC. Con esto dicho, el ganarle a la U el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores aparece como una meta crucial, sobre todo por el malestar que ya reina en San Carlos.

Uno de los nombres que está siendo cuestionado por lo mismo es Daniel Garnero. El entrenador de 57 años lleva poco más de un año en el club y su contrato finaliza en diciembre, por lo que en Cruzados deben tomar decisiones tras este fracaso en el certamen doméstico.

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En Universidad Católica evalúan la continuidad de Daniel Garnero

Según información entregada por el sitio Punto Cruzado, la dirigencia de la franja se la jugará por respaldar el proceso de Garnero. De no ocurrir alguna catástrofe, seguirá siendo el DT hasta que termine la temporada e incluso ya se habla de que continúe de cara al 2027.

Daniel Garnero todavía no gana ningún título al mando de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

A pesar de este espaldarazo, una vez que termine esta temporada, y se tenga claro de si se lo logró o no clasificar a la próxima Libertadores, la dirigencia de Cruzados recién decidirá extender el vínculo de su actual entrenador.

Daniel Garnero ha dirigido en Católica hasta la fecha un total de 64 partidos, en lo que suma 37 triunfos, doce empates y quince derrotas. En poco más de un año al mando de club todavía no gana ningún título.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción recién el sábado 10 de octubre, cuando desde las 20:00 horas enfrenten por la fecha 24 del torneo a Audax Italiano en el Claro Arena.

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En síntesis