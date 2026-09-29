Joven de 18 años murió luego de impactos de los bala contra el vehículo, siendo cinco las personas que resultaron lesionadas.

Triste noticia en el fútbol chileno, luego de confirmarse el fallecimiento de Ignacio Jesús Mahan Berríos (18), uno de los cinco fanáticos de Colo Colo heridos tras un ataque a balazos contra el bus en que volvían tras ver a su equipo.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado 26 de septiembre (el partido ante Audax fue el viernes en la noche), donde el vehículo que volvían recibió impactos balísticos llegando a San Antonio, en la calle Marta Brunet.

Desconocidos arremetieron contra el bus que traía hinchas del Cacique tras el duelo de Copa Chile, donde Ignacio Mahan fue gravemente herido. Tras eso fue trasladado a la ex Posta Central, en Santiago, donde lamentablemente falleció.

El último adiós al hincha de Colo Colo

El Colegio Espíritu Santo, establecimiento educacional donde Ignacio Mahan fue estudiante, confirmó la muerte del joven de 18 años en un emotivo post. Las muestras de apoyo a la familia no tardaron en llegar tras el hecho, en la publicación del recinto.

“En este doloroso momento, acompañamos con mucho cariño y oración a su familia, amigos y seres queridos. En cuanto contemos con mayor información, la comunicaremos oportunamente a nuestra comunidad”, informó el colegio.

En cuanto al paradero y la identidad de los atacantes, aún no hay información oficial por parte de las autoridades policiales. Eso sí, el subcomisario Miguel Hermosilla Flores, de la Brigada de Homicidios de San Antonio, dio detalles de cómo se produjo el ataque.

Así quedó el bus tras el ataque / Foto: T13.

“Cuando el vehículo se encontraba estacionado en el sector de la población Bellavista, sus ocupantes fueron atacados con diversos disparos de armas de fuego, provocando lesiones a cinco personas“, dijo el funcionario.