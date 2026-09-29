Tras Colo Colo vs Puerto Montt: Arturo Vidal se suma a transmisión de partido de la Roja

El King disputará el encuentro de ida por Copa Chile y tras ello, se sumará a la transmisión de Mega.

Colo Colo inicia la ronda de cuartos de final de la Copa Chile. El Cacique visita este martes 29 de septiembre a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue.

El “Tano” hace frente a las bajas en la selección chilena y presenta un equipo que combina experiencia y juventud. Tal como ya lo hizo ante Audax Italiano.

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Entre las bajas asoma Fernando De Paul, pero suma a nuevo canterano para seguir dándole tiraje a los juveniles. Además ya confirmó que en el arco seguirá Eduardo Villanueva, que ha venido en alza en los últimos partidos.

Bajo esa misma línea, otro de los inamovibles es Arturo Vidal. El King viene siendo capitán y fundamental en el engranaje del equipo. Por lo que será nuevamente de la partida ante los albiverdes.

Vidal será titular ante Puerto Montt y tras ello, analizará el partido de la Roja

“Ojalá que nunca llegue el retiro de Arturo. Es un jugador extraordinario que no sólo tiene un presente en nuestra institución, si no lo que le ha dado al fútbol chileno e internacional”, recalcó el “Tano” sobre Vidal.

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Pero este martes será más que especial para Arturo Vidal. El King tendrá que disputar el partido de ida de Copa Chile por cuartos de final entre Colo Colo y Puerto Montt. Lo que está programado a las 18:00 horas.

Pero tras el pitazo final, tendrá que cambiarse rápidamente para decir presente en el “react” de Mega. “¡Volvamos a creer junto al King!”, recalcaron en la señal nacional.

El Bicampeón de América nuevamente analizará a fondo al equipo de Nicolás Córdova. Lo que ahora será frente a la selección de Estados Unidos. Cita que está fijada a las 21:00 horas.