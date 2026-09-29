El exfutbolista confirmó su regreso al estelar de CHV luego de protagonizar un particular momento que incluso fue comentado con humor por el español.

Mauricio Pinilla tendrá una nueva oportunidad en Fiebre de Canto. A menos de un mes de su salida del programa de CHV, el exfutbolista confirmó que volverá al estelar para buscar su revancha.

Su regreso se produce después de una presentación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados. En aquella oportunidad, Pinilla debió interpretar “Si tú no vuelves”, canción de Miguel Bosé.

El exdelantero reconoció que no había logrado aprenderse la letra y pidió autorización al jurado para utilizar su celular durante la presentación. La solicitud fue aceptada, aunque la estrategia no le resultó.

Mauricio Pinilla vuelve a ser protagonista en “Fiebre de Canto”.

La comentada presentación de Pinilla

Durante la interpretación, el exfutbolista tuvo dificultades con la letra y su presentación terminó generando una ola de reacciones en redes sociales.

El registro comenzó a circular ampliamente y los usuarios lo transformaron en un popular audio para acompañar publicaciones y videos relacionados con sus mascotas. Incluso Miguel Bosé se sumó a las bromas y realizó una publicación vinculada al particular momento.

Lejos de tomárselo mal, Pinilla decidió abrazar el episodio y utilizarlo como parte de su regreso a la televisión. En el video donde se anunció su regreso a Fiebre de Canto, el exjugador anticipó que habrá más contenido relacionado con su particular sentido del humor.

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“Nuevos reels, nuevas sorpresas, nuevos virales”, aseguró Pinilla en el registro que confirmó su vuelta al programa.

Además, el exfutbolista aprovechó la repercusión de su presentación para participar en una campaña vinculada a la Teletón 2026. En sus redes sociales interpretó el nuevo himno de la cruzada solidaria y realizó un llamado a colaborar con la causa.

La publicación tampoco pasó desapercibida. Entre los comentarios apareció Karen Paola, quien hizo referencia directamente al recordado episodio con Miguel Bosé.

“Me sumaré aaaaaaquiiiiii, junto a mi perro en esos lugares”, escribió la cantante, siguiendo la misma broma que se instaló tras la presentación.

Así, Pinilla prepara su regreso a Fiebre de Canto con una fórmula que ya demostró resultados en redes: tomarse con humor su paso por el escenario y convertirlo nuevamente en contenido viral.

En resumen…