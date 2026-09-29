En las últimas semanas ha tomado fuerza que las selecciones de Sudamérica puedan integrarse a la Liga de las Naciones de la UEFA.

Llegó el momento de comenzar a tomar decisiones pensando en el Mundial del 2030. Las diferentes confederaciones deben armar lo que serán los procesos clasificatorios, sobre todo considerando que serán seis los países sedes, algo nunca antes visto.

Sin ir más lejos, ya están comenzando a surgir versiones en torno a lo que serán las Eliminatorias sudamericanas. La presencia de Argentina, Paraguay y Uruguay como países sede de la próxima cita planetaria desordena todo, algo que la FIFA ya tendría solucionando al darle solo 3,5 cupos a la Conmebol.

No obstante, los boletos mundialistas no serían los únicos premios a repartir de cara al Mundial que se viene, ya que también habría otro torneo por el que los combinados sudamericanos lucharán por clasificar.

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El nuevo torneo al que Chile podría clasificar rumbo al Mundial 2030

Según información entregada por el periodista argentino Juan José Buscalia en Balong Radio, estas Eliminatorias de la Conmebol que se vienen, además de dar cupos para el Mundial 2030, serán para clasificarse a la próxima Liga de las Naciones de la UEFA.

“Sería para el 2031. Esta eliminatoria te podría clasificar dependiendo de qué lugar en la tabla ocupes. La Liga de las Naciones de la UEFA tiene Seria A, Serie B y Serie C. El objetivo es que los mejores vayan a la Serie A, del tercero al quinto a la B y del sexto al octavo a la C”, detalló.

La selección chilena podría volver a tener roce con selecciones europeas si clasifica a la nueva Liga de las Naciones organizada por la UEFA y Conmebol. Esto podría producirse de cara al Mundial 2030. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el periodista aseguró que “ese es el plan que tiene la Conmebol y la UEFA. Es buenísimo, porque es ambicioso. Eso si, todos los partidos se jugarían en Europa. Ingresaría buen dinero y en Europa interesa mucho”.

Sin embargo, es una idea que todavía está en desarrollo. “Hoy hable con gente importante y me dijeron que nadie sabe como va a quedar la política internacional del fútbol después de noviembre, cuando sea el Consejo de la FIFA y vengan las elecciones, donde se verá si Gianni Infantino sigue o no”.

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En síntesis