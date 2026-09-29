No hay consenso entre la gran duda de Nicolás Córdova en la formación de Chile: “Siempre tiene ganas”

El entrenador de la Roja no tiene claro al reemplazante de Lucas Cepeda para el partido ante Estados Unidos.

La selección chilena jugará este martes su segundo partido de la gira por América del Norte y quizá es ante el rival más fuerte, porque se medirá con Estados Unidos en St. Louis.

El entrenador interino del equipo nacional, Nicolás Córdova, tiene que hacer cambios obligados de cara al choque con el Team USA, porque tanto Gabriel Suazo como Lucas Cepeda fueron expulsados contra Canadá.

El puesto que más dudas le genera al DT nacional es el delantero que acompañará a Gonzalo Tapia y Darío Osorio, porque cuenta con dos variantes muy diferentes, como Ben Brereton o el puntero de Dinamo Moscú Maximiliano Gutiérrez.

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Brereton y Gutiérrez luchan por la titularidad en la Roja

La disputa entre Ben y el ex delantero de Huachipato genera dudas, de hecho, dos ex seleccionados nacionales tuvieron distinta mirada en contacto con RedGol.

Para Juan Carlos Letelier tiene que ser de la partida el hombre de Sheffield United, debido a su amor por la camiseta roja y porque necesita sumar confianza en la temporada.

“En este momento tenemos que darle más peso al equipo. Brereton juega en una liga de mayor nivel, creo que en ese sentido deberíamos darle la confianza que él la perdió y cuando volvió a jugar por Chile mejoró. Hay que dar la titularidad a Ben, además, él siempre tiene muchas ganas de jugar por Chile“, dijo el Lete.

Maximiliano Gutiérrez busca la titularidad en la Roja. Foto: Carlos Parra / Comunicaciones FFCh

En tanto, Miguel Ángel Gamboa apuesta por la presencia de Maxi Gutiérrez, quien hace muy poco dejó Independiente de Avellaneda para probar suerte en Rusia.

“Elijo al muchacho que jugaba en Huachipato, Maxi Gutiérrez. Él juega bien, me gusta. En cambio, ya sabemos a lo que juega Brereton, ya lo conozco, sé a lo que juega. Me gustaría ver a Gutiérrez, a ver si responde más”, señaló el Loco.

La última palabra la tiene Nicolás Córdova, quien debe mirar sus métricas y así elegir el once de Chile ante Estados Unidos.

En síntesis

Nicolás Córdova enfrentará a Estados Unidos tras las expulsiones de Suazo y Cepeda .

enfrentará a tras las expulsiones de y . Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez compiten por un puesto en la selección chilena .

y compiten por un puesto en la . Juan Carlos Letelier prefiere a Brereton, mientras Miguel Ángel Gamboa elige a Gutiérrez.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.