El jugador de 22 años que se formó en Huachipato finalmente llegará al Dinamo Moscú, club que echó pie atrás con dos contrataciones desde el Brasileirao cuando ya las había oficializado. Y eso desató una gran polémica con un par de clubes cariocas, incluido Flamengo.

Después de varias idas y vueltas en la negociación, finalmente Maximiliano Gutiérrez llegó a un acuerdo para reforzar al Dínamo Moscú de la Premier League en Rusia. Según reportan en medios argentinos, dejará Independiente de Avellaneda a cambio de 7 millones de euros.

Aunque el Rojo sólo tiene la mitad del pase del seleccionado chileno. El otro 50 por ciento corresponde a Huachipato, pero difícilmente el dinero llegará a las arcas del cuadro Acerero. Eso sí, aquella harina corresponde a otro costal. Por lo pronto, hay que repasar la misteriosa y polémica trama en torno a ese fichaje.

El cuadro moscovita llevaba varias semanas en tratativas con el Rey de Copas. Pero después de que habían alcanzado un pacto en el monto a cancelar, no siguieron adelante con la contratación de Gutiérrez. Algo que evidentemente olió mal en Independiente.

Maximiliano Gutiérrez en acción por la selección chilena frente a Portugal. (Zed Jameson/Photosport).

Pero con el correr de los días se despejaron todas las dudas: el Dínamo Moscú encaminó el fichaje del ecuatoriano Gonzalo Plata desde el Flamengo a cambio de 12 millones de euros. También con el brasileño Matheus Martins de Botafogo por 7 millones de la divisa europea. Hasta ahí, nada fuera de lo común en el mercado de pases de esta actividad.

Pero todo cambió drásticamente en los últimos días. Dínamo Moscú anunció la incorporación del mundialista Plata. Aunque esa oficialización quedó en nada: el cuadro ruso arguyó que tanto el ecuatoriano como Martins no superaron el examen médico. Y que las transferencias no se realizarían.

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La problemática trastienda de la llegada de Maximiliano Gutiérrez a Rusia

Paralelamente, el Dínamo Moscú de Rusia reactivó las conversaciones para fichar a Maximiliano Gutiérrez. Y como ya tenían el acuerdo medianamente listo, no fue difícil cerrar el trato. Pero en Río de Janeiro el clima se puso como un hervidero por la negativa de última hora.

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De hecho, Globo Esporte reportó que tanto Flamengo como Botafogo analizan elevar una demanda contra el elenco de la capital rusa. Piensan que el chequeo médico que dan como prueba para echar pie atrás en los fichajes sólo es una excusa.

Y que encontraron una movida más conveniente en esta ventana de traspasos estival europea. Precisamente el arribo de Gutiérrez, quien se despedirá de Independiente tras apenas siete meses allí. Según el periodista Nelson Lafit, al Rojo le quedarán sólo dos millones de dólares de toda la operación por una cuota impaga con Huachipato.

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Por otro lado, el del Fla, hicieron una nota de aclaración: “Gonzalo Plata está en condiciones de jugar al fútbol de alto nivel. Ha participado regularmente para el Flamengo y la selección nacional de Ecuador. Y no tiene antecedentes de cirugías, fracturas ni problemas crónicos graves”, expuso el departamento de comunicaciones del Mengao ante la supuesta tendinitis rotuliana del jugador.

El 19 de agosto, Gonzalo Plata jugó la Copa Libertadores vs Cruzeiro por Flamengo. (Buda Mendes/Getty Images).

“Flamengo no escatimará esfuerzos para obtener la compensación adecuada por el desprecio y la devaluación impuestos al club y a su jugador. Esto es consecuencia del amateurismo y la irresponsabilidad demostrada por el Dinamo de Moscú al concluir las negociaciones. Que este episodio sirva de advertencia para todo el fútbol brasileño”, sentenció el cuadro carioca. ¡Ufff!

Y desde Matheus Martins también surgió reprobación al elenco ruso. “Llegué a Rusia hace unos días, me sometí a varias pruebas sin ningún problema. Esta temporada jugué 38 partidos, el último hace menos de 10 días. Discrepo totalmente de la decisión médica del club ruso, que, casualmente, adoptó la misma postura con otro jugador que llegó aquí conmigo”, dijo el futbolista del Fogao, en clara referencia a Plata. Tiene pinta de que esto sigue…