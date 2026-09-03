El traspaso de Darío Osorio a Crystal Palace se metió entre los más importantes de la historia del fútbol chileno. Sin embargo, para Héctor Pinto el jugador todavía puede ir más allá.

Osorio estuvo tres años en Dinamarca, donde maduró deportivamente luego de su inicio en Universidad de Chile. Midtjylland ahora se soba las manos por los más de 30 millones de euros que recibieron por el nacido en Hijuelas, siendo la venta más cara de un jugador de su país.

La misión de Darío Osorio

Darío Osorio tendrá la oportunidad de jugar en la Premier League, la mejor liga del planeta. Si bien llega a Crystal Palace, un equipo de menor envergadura, para Héctor Pinto este paso es ideal para que pueda explotar su potencial y así poder arribar en un futuro a un grande.

“También tiene que empezar de abajo y tiene que tener como objetivo alcanzar a otros equipos. Yo creo que él ya cumplió donde estaba y ahora entra a una liga que es mucho más competitiva. Va a ser más difícil y ahora se tendrá que poner realmente las pilas para alcanzar a un grande. Yo creo que él tiene la capacidad“, indicó Pinto a RedGol.

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Osorio logró consolidarse en Dinamarca, jugar competiciones internacional y ser campeón, pero el Negro Pinto advierte que en Inglaterra la exigencia es mucho mayor. De todos modos, cree que le chileno tiene la capacidad de brillar y pasar a un gigante de ese país.

“Es distinto y ese tipo de jugadores hay pocos, llaman la atención. Él debe tener la personalidad importante para demostrar todo lo bueno que es y que hizo en Dinamarca. Todo lo que hizo en Midtjylland, debe demostrar en Inglaterra que tiene una dificultad mayor“, cerró el ex jugador y entrenador de Universidad de Chile.

Osorio espera su debut en Inglaterra. Imagen: Crystal Palace

Crystal Palace enfrentará a Fulham como visita este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas por la Premier League. Exista la opción de que Darío Osorio tenga minutos y de esta manera, inicie su aventura en la mejor liga del planeta a los 22 años.