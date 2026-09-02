El delantero chileno conversó con los canales oficiales del club inglés donde manifestó que "este desafío lo estuve esperando toda la vida" y reveló cuál será su aporte en el equipo.

Darío Osorio ya es oficialmente jugador de Premier League. El oriundo de Hijuelas jugará la presente temporada en el Crystal Palace, donde además del torneo local jugará competencias como la FA Cup, la Copa de la Liga y la UEFA Europa League.

Tras su presentación oficial, que trajo una marea de hinchas chilenos a las redes sociales del cuadro inglés, el delantero concedió su primera entrevista al canal del club, donde no ocultó su alegría por cumplir el sueño de jugar en Inglaterra.

“Me siento muy emocionado, con ganas de comenzar a entrenar, de conocer a mis compañeros. Estoy muy feliz por este paso (en mi carrera)”, fue lo primero que expresó Osorio quien luego enfatizó en que la decisión se tomó por “el interés que mostraron en mí“.

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Las primeras palabras de Darío Osorio en Crystal Palace

“Estoy muy ilusionado con llegar a la Premier League, es un sueño que tenía desde pequeño y estoy con muchas ganas de poder jugar”, indicó La Joya quien reveló cuál puede ser su aporte en el equipo que dirige el francés Pierre Sage.

“Mi fortaleza es que me gusta jugar en equipo, más que individualmente. Querer siempre aportar al colectivo y ganar los partidos en todo momento”, añadió Darío Osorio y sostuvo que “este desafío lo estuve esperando toda la vida, para mí, es un desafío personal y futbolísticamente hablando”.

Finalmente, el surgido en Universidad de Chile entregó un breve mensaje a los fanáticos del Crystal Palace, al señalar que “está difícil (hablarles algo), pero les quiero decir que estoy muy emocionado de llegar a este club y espero conocerlos luego en el campo”.

En síntesis