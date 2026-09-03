Rodolfo Arruabarrena valoró el ingreso de Palacios, quien reemplazó casi sobre el final del encuentro ante el Fortín a Leandro Paredes. Rescató volver a tenerlo disponible y elogió su temple para vencer a Tomás Marchiori en la tanda decisiva.

Sobre el final del partido que Boca Juniors igualó ante Vélez Sarsfield, Rodolfo Arruabarrena mandó a la cancha a Carlos Palacios. El volante chileno reemplazó al ídolo y capitán del equipo, Leandro Paredes, cuando el cronómetro marcaba 87 minutos de juego.

En ese contexto, el Vasco explicó a qué se debió la salida del “5”, figura inamovible del equipo. “Tuvo un aviso. Lea es inteligente, hizo señas y salió. Pero no es nada grave. Tuvo mucho despliegue, fue para arriba, abajo, hubo algunas situaciones que tuvo que defender”, aseguró Arruabarrena.

Añadió que “obviamente se siente, lleva y llevamos muchísimos partidos. Hay chicos que no tienen tanto recambio y sin embargo, siguen jugando”. De todas maneras, el otrora lateral izquierdo de Universidad Católica, donde fue campeón en 2010, valoró el ingreso de Palacios.

Leandro Paredes en acción vs Vélez Sarsfield. (Getty Images).

“Son partidos mata-mata. Te quedas afuera de la Copa. No sé si es fecha FIFA o no, pero podré darles un par de días a los chicos que vienen cargados. Vamos pasando, este partido es historia. No tenemos tiempo, debo tratar de poner lo mejor. A los tres o cuatro días tenemos San Pablo. Me pone bien que Charly entró después de mucho tiempo”, manifestó el entrenador.

Siempre muy cariñoso para referirse al exjugador de Colo Colo. Aunque también alabó a Kevin Zenón y varios otros. “Va entrando y lo hace bien. Alan (Velasco), volvió (Leandro) Lozano. Había un acuerdo de jugar 65 minutos e hizo los 90. Se trata de recuperar más soldados”, dijo el DT, quien estuvo en la selección de Emiratos Árabes Unidos.

Así celebró Boca Juniors el triunfo ante Vélez Sarsfield en la Copa Argentina. (Foto: @BocaJrsOficial).

En ese contingente de recuperados, evidentemente aparece el chileno Palacios. “Siempre he dicho que necesito a todo el grupo. Creo que me van respondiendo. Pero los resultados son los que mandan, podemos tener un gran grupo, pero si no ganamos o quedamos fuera es al pedo”, aseveró Rodolfo Arruabarrena.

ver también Carlos Palacios marca un importante gol con Boca Juniors en la Copa Argentina

DT de Boca valora el temple de Carlos Palacios para patear un penal vs Vélez

Rodolfo Arruabarrena sabe que Boca Juniors le ganó por poco a Vélez Sarsfield y también que Carlos Palacios cumplió un rol importante para anotar su tiro en la tanda de penales. “Si Leandro está bien no lo saco”, reconoció el Vasco sobre la salida de Paredes.

Rodolfo Arruabarrena sacó cuentas alegres con el ingreso de Palacios. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Es el capitán y nos genera muchas veces la pausa que necesitamos. O si no somos un equipo que vamos, vamos y vamos. Es un tema físico”, explicó Arruabarrena sobre esta modificación a última hora que tuvo a La Joya como protagonista.

Palacios se sumó a las felicitaciones para Álvaro Montero, quien tapó el penal de Dilan Godoy que le dio la victoria a Boca. (Captura).

Pues fue Palacios el que ingresó por Paredes. “Kevin y Charly son jugadores que en cuanto a los penales, asumen la responsabilidad y lo demostraron. Los cambios fueron físicos, siempre pensando en no tratar de disminuir el rendimiento y tener a Vélez más cerca de su arco”, sentenció el entrenador de los Xeneizes, que jugarán ante Racing Club de Avellaneda en los cuartos de final.

ver también Carlos Palacios alza la voz luego de que su suegro fuese detenido por tráfico de drogas

Revisa el compacto del triunfo de Boca Juniors vs Vélez en la Copa Argentina