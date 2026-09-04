Pronósticos Roma vs Atalanta: una batalla táctica entre dos equipos con puntaje perfecto

Descubre los mejores pronósticos y apuestas para Roma vs Atalanta por la Serie A. Analizamos las cuotas y claves del partido.

Revisa los mejores pronósticos de Roma vs Atalanta por la Serie A. Gian Piero Gasperini, al mando de La Loba, enfrentará a su ex equipo, La Dea, dirigida por Maurizio Sarri, en lo que promete ser una batalla táctica entre dos grandes estrategas.

Este choque de líderes de la liga italiana se disputará el sábado 5 de septiembre en el Stadio Olimpico. El conjunto local, con un rendimiento ofensivo espectacular, recibe al elenco de Bérgamo que también suma puntaje perfecto, aunque con un juego menos convincente.

Nuestros picks Pronósticos: Roma vs Atalanta Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Roma La Roma ha dominado sus dos primeros partidos, superando los 3,0 xG en ambos. Además, mantiene una gran fortaleza como local y enfrenta a un Atalanta con dificultades ofensivas. bet365 1.70 Pronóstico Anota en cualquier momento: Donyell Malen Malen atraviesa un momento excepcional, con cinco goles en dos partidos y 2,78 xG, liderando la liga. Además, el volumen ofensivo de la Roma puede generarle nuevas ocasiones. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Roma vs Atalanta

La Roma no ha perdido un partido de liga en casa desde noviembre de 2025, con un registro de 10 victorias en sus últimos 13 encuentros.

no ha perdido un partido de liga en casa desde noviembre de 2025, con un registro de 10 victorias en sus últimos 13 encuentros. El Atalanta solo ha ganado seis de sus 19 partidos como visitante en la Serie A desde el inicio de la temporada pasada.

solo ha ganado seis de sus 19 partidos como visitante en la desde el inicio de la temporada pasada. Donyell Malen , delantero de la Roma, ha comenzado la temporada en un estado de forma increíble, marcando cinco goles en los dos primeros partidos de liga.

, delantero de la Roma, ha comenzado la temporada en un estado de forma increíble, marcando cinco goles en los dos primeros partidos de liga. A pesar del gran momento de la Roma, el Atalanta no ha perdido en sus últimos ocho enfrentamientos directos, con seis victorias y dos empates.

Cuotas 1X2 Cuotas: Roma vs Atalanta Cuotas ofrecidas por bet365 Roma 1.70 bet365 Empate 4.10 bet365 Atalanta 4.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Roma vs Atalanta

Ambos equipos llegan con seis puntos, pero las sensaciones son completamente distintas. La Roma ha tenido un inicio de temporada demoledor, con dos victorias por 4-0 sobre Fiorentina y Lecce. Su producción ofensiva, respaldada por un xG (goles esperados) de 6.34, es la más alta de toda la Serie A, demostrando que sus goleadas no son casualidad.

Por su parte, el Atalanta también ha ganado sus dos partidos, pero con mucho sufrimiento y algo de fortuna. Sus victorias por la mínima ante Sassuolo y Bologna llegaron con un xG combinado de apenas 1.04, el segundo más bajo de la liga. Esto sugiere que han sido eficientes pero han generado muy poco peligro en ataque.

Nuestra apuesta segura: Roma Gana

La apuesta por la victoria de la Roma se sustenta en su impresionante arranque. El equipo de Giallorossi no solo ha ganado, sino que ha dominado por completo a sus rivales, superando los 3.0 goles esperados (xG) en ambos encuentros. Su solidez en el Stadio Olimpico, donde no pierden desde hace casi un año, es otro factor clave.

Frente a un Atalanta que ha tenido problemas para crear oportunidades de gol, la Roma tiene todo a su favor para imponer su juego y quedarse con los tres puntos. Una cuota de 1.70 es muy atractiva para un equipo que ha demostrado una superioridad tan clara, especialmente jugando en casa.

Apuesta 1 | Roma vs Atalanta – Resultado final: Roma – 1.70 en bet365

Apuesta de valor: Donyell Malen Anota

El delantero neerlandés es la figura del momento en Italia. Con cinco goles en dos partidos, ha demostrado ser un finalizador letal. Malen no solo anota, sino que lidera la liga en xG con 2.78, lo que indica que constantemente se posiciona en zonas de alto riesgo para las defensas rivales.

Su capacidad para superar sus goles esperados habla de su calidad en la definición. Considerando el volumen ofensivo que genera la Roma, es muy probable que Malen tenga varias oportunidades para marcar. Con un delantero en estado de gracia, una cuota de 1.90 para que anote en cualquier momento representa un valor excelente.

Apuesta 2 | Roma vs Atalanta – Anota en cualquier momento: Donyell Malen – 1.90 en bet365

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Alineaciones probables en Roma vs Atalanta

Roma: Svilar, Mancini, Ghilardi, Hermoso, Molina, Konè, Cristante, Wesley, Dybala, Mora, Malen.

Svilar, Mancini, Ghilardi, Hermoso, Molina, Konè, Cristante, Wesley, Dybala, Mora, Malen. Atalanta: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi, Samardzic, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Roma vs Atalanta

¿Quién es el favorito en el pronóstico Roma vs Atalanta?

La Roma es la clara favorita. Su arrollador inicio de temporada y su fortaleza como local los posicionan por encima de un Atalanta que, pese a ganar, no ha convencido en su juego.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 5 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Stadio Olimpico. La transmisión para Chile suele estar a cargo de ESPN o Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta por Donyell Malen como anotador a una cuota de 1.90 ofrece el mejor valor, considerando su espectacular racha goleadora actual y el poder ofensivo de la Roma.

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