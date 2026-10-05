Pronósticos Croacia vs España: los campeones del mundo quieren extender su histórica racha invicta

Análisis y pronósticos para apostar en el Croacia vs España por la Nations League. Descubre las mejores cuotas, datos clave y apuestas de valor para el partido.

Revisa los mejores pronósticos de Croacia vs España para el duelo clave de la Nations League. La Furia Roja es amplia favorita para llevarse la victoria y asegurar su clasificación.

El partido, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A, se disputará el martes 6 de octubre en el Stadion Poljud de Split. A continuación, nuestro análisis y apuestas recomendadas.

Nuestros picks Pronósticos: Croacia vs España Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: ESPAÑA España llega con tres victorias en esta ventana y 41 partidos sin perder en tiempo reglamentario. Además, Croacia atraviesa un mal momento defensivo tras la goleada sufrida ante Inglaterra. 1xbet 1.27 Pronóstico ANOTA EN CUALQUIER MOMENTO: LAMINE YAMAL Lamine Yamal suma 12 goles y siete asistencias en sus últimos nueve partidos, además de cuatro tantos en esta Nations League. También convirtió sus cuatro remates a portería. 1xbet 2.20 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Croacia vs España

Croacia viene de sufrir la peor derrota de su historia, un 7-0 en casa contra Inglaterra . Su anterior peor resultado había sido un 6-0, precisamente contra España en 2018.

viene de sufrir la peor derrota de su historia, un 7-0 en casa contra . Su anterior peor resultado había sido un 6-0, precisamente contra en 2018. España mantiene un invicto de 16 partidos en la UEFA Nations League (11 victorias y 5 empates), la mejor racha en la historia de la competición.

(11 victorias y 5 empates), la mejor racha en la historia de la competición. En el enfrentamiento más reciente, hace apenas una semana, España goleó a Croacia por 4-1.

Lamine Yamal anotó el primer gol en ese partido en los primeros 70 segundos, culminando una jugada de 24 pases.

Cuotas 1X2 Cuotas: Croacia vs España Cuotas ofrecidas por 1xBet Croacia 8.50 1xBet Empate 5.50 1xBet España 1.27 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Croacia vs España

Croacia llega a este partido en un momento crítico. La humillante derrota por 7-0 ante Inglaterra ha dejado al equipo de Slaven Bilić sumido en una crisis de confianza. Con 11 goles encajados en sus dos últimos partidos, la defensa croata muestra una fragilidad alarmante que deberán corregir si quieren tener alguna opción.

Por otro lado, España vive una realidad completamente opuesta. El equipo dirigido por Luis de la Fuente lidera el grupo con campaña perfecta, incluyendo una contundente victoria por 4-1 sobre los croatas en Sevilla. Con 41 partidos sin perder en tiempo regular y un ataque letal, la Furia Roja llega a Split como clara favorita para sellar su pase a la siguiente fase.

Nuestra apuesta segura: España gana

La diferencia de momento entre ambas selecciones es abismal. Croacia está golpeada anímicamente tras la goleada histórica sufrida ante Inglaterra, mientras que España es una máquina de ganar que ya demostró su superioridad en el duelo de ida. La Roja ha ganado sus tres partidos en esta ventana de la Nations League y no ha perdido en tiempo reglamentario en sus últimos 41 encuentros.

Considerando la fragilidad defensiva de Croacia y el poder ofensivo de España, la victoria visitante parece el resultado más lógico. Las cuotas reflejan este favoritismo, pero sigue siendo una opción segura para cualquier apuesta.

Apuesta 1 | Resultado del partido: España – 1.27 en 1xbet

Apuesta de valor: Lamine Yamal anota en cualquier momento

Lamine Yamal está en un estado de forma excepcional. El joven talento español ha marcado 12 goles y ha dado 7 asistencias en sus últimos nueve partidos oficiales. En esta ventana de la Nations League, ya suma cuatro goles en tres partidos, incluyendo un doblete contra la propia Croacia en el partido anterior.

Su capacidad para desequilibrar y su efectividad de cara al arco son notables: ha convertido en gol sus cuatro remates a portería en el torneo. Dado su rendimiento y el mal momento de la defensa croata, apostar por un gol suyo ofrece un retorno muy atractivo.

Apuesta 2 | Anota en cualquier momento: Lamine Yamal – 2.20 en 1xbet

Más allá de las cuotas disponibles para este partido, también es importante conocer la experiencia de otros usuarios y las principales características del operador antes de realizar una jugada. En nuestra guía de opiniones sobre 1xBet puedes revisar sus puntos más destacados y conocer qué aspectos considerar antes de apostar en la plataforma.

Alineaciones probables en Croacia vs España

Croacia: Livakovic, Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic, Matanovic.

Livakovic, Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic, Matanovic. España: Simon, Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Olmo, Rodri, Ruiz, Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Croacia vs España

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Croacia vs España?

España es la clara favorita para ganar el partido, según las cuotas y el estado de forma actual de ambos equipos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el martes 6 de octubre a las 15:45 horas (hora de Chile) en el Stadion Poljud de Split. Se recomienda consultar la programación local para conocer el canal de transmisión.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor más interesante es que Lamine Yamal anota en cualquier momento, con una cuota de 2.20, debido a su increíble racha goleadora.

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